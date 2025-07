A- A+

MUNDO Vulcão entra em erupção no extremo oriente da Rússia após terremoto Tremores de terra de magnitude 8,8 abalaram áreas próximas à península russa de Kamchatka

O vulcão Klyuchevskoi, localizado no extremo oriente da Rússia, entrou em erupção nesta quarta-feira (30), horas após o terremoto que provocou evacuações e alertas de tsunami na costa do Pacífico, informou o Serviço Geofísico russo.

"O Klyuchevskoi está em erupção neste momento", informou o serviço no Telegram, onde publicou fotos de uma erupção alaranjada no cume do vulcão.

"É possível ver a lava incandescente fluindo pela encosta oeste. Há um brilho intenso acima do vulcão e explosões", acrescentou o organismo, sem especificar os danos.

O Serviço Geofísico russo não relacionou o forte terremoto na costa de Kamchatka à erupção do Klyuchevskoi.

Com 4.750 metros de altitude, o Klyuchevskoi é o vulcão mais alto da Eurásia e, entre os vulcões ativos do mundo, um dos maiores.

É um dos trinta vulcões ativos na Península de Kamchatka, um território praticamente desabitado.

O terremoto de magnitude 8,8 — o mais forte registrado na região em quase 73 anos — desencadeou alertas de tsunami e de evacuação na Rússia e em outros países da Bacia do Pacífico, incluindo Estados Unidos, México e Colômbia.

Nenhuma morte foi relatada até o momento em nenhum dos países afetados. A mídia local relatou ferimentos leves no extremo oriente da Rússia, onde está localizada a Península de Kamchatka, na qual as autoridades anunciaram o levantamento do alerta de tsunami emitido após o terremoto.

Veja também