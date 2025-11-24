A- A+

natureza Vulcão etíope entra pela primeira vez em erupção em quase 12.000 anos O vulcão, que emitiu densas colunas de fumaça, fica quase 800 quilômetros ao nordeste da capital, Adis Abeba, próximo à fronteira com a Eritreia

O vulcão Hayli Gubbi, situado no nordeste da Etiópia, entrou em erupção durante várias horas, pela primeira vez em quase 12.000 anos, informou o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse (VAAC).

O vulcão, que emitiu densas colunas de fumaça, fica quase 800 quilômetros ao nordeste da capital, Adis Abeba, próximo à fronteira com a Eritreia.

Hayli Gubbi, especificamente, está situado no vale do Rift, uma área de grandes perturbações geológicas devido ao encontro de duas placas tectônicas e intensa atividade vulcânica.

O programa mundial de vulcanismo da Instituição Smithsonian afirmou não ter registro de nenhuma erupção vulcânica de Hayli Gubbi desde o Holoceno, período que começou há cerca de 12.000 anos.

Simon Carn, vulcanólogo e professor da Universidade de Michigan, indicou no Bluesky que Hayli Gubbi "não registrou nenhuma erupção durante o Holoceno".

De acordo com o VAAC, o vulcão, que atinge cerca de 500 metros de altitude, entrou em erupção no domingo, expelindo densas colunas de fumaça que alcançaram 14 quilômetros de altitude.

O fenômeno durou várias horas e terminou no domingo.

Colunas de fumaça sobrevoaram o Iêmen, Omã, Índia e o norte do Paquistão, segundo o VAAC.

As autoridades não comunicaram nenhum balanço de vítimas pela erupção do vulcão, que está localizado em uma área remota e pouco habitada.

Questionadas sobre um possível balanço e o número de pessoas deslocadas, as autoridades da região de Afar não responderam até o momento às solicitações da AFP.



