Vulcão Etna: Piloto brasileiro registra erupção e nuvem de fumaça enquanto sobrevoava a Sicília

O Monte Etna, considerado o vulcão ativo mais alto da Europa, entrou em atividade nesta segunda-feira (2) ao expelir uma imensa nuvem de cinzas e gases. Além do vídeo assustador de turistas correndo das cinzas vulcânicas, um novo registro de uma ótica diferente chamou atenção nas redes sociais. O piloto brasileiro Rafael Santoro, de 39 anos, estava sobrevoando a região da Sicília quando recebeu o alerta no painel do avião sobre a enorme coluna de fumaça.

Segundo autoridades italianas, o fenômeno ocorreu após o colapso de parte da cratera. A nuvem cinzenta se ergueu sobre a ilha da Sicília por volta das 11h24 no horário local (6h24 em Brasília), de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

Santoro pilotava um voo que saiu de Barcelona, na Espanha, com destino a Doha, no Catar, na manhã desta segunda-feira, um dia depois do vulcão entrar em erupção. No vídeo, compartilhado pelo piloto nas redes sociais, o vulcão é visto de longe com a densa coluna de fumaça subindo até quase 5.500 metros.

“Saiu no nosso plano de voo que temos uma erupção vulcânica na Itália. A gente não pode passar dentro da nuvem, podemos passar acima dela. Ela está a 18 mil pés e nós estamos a 39. Legal né? Nunca tinha visto um vulcão assim”, compartilhou Santoro.

Voos comerciais em regiões com atividade vulcânica seguem protocolos rigorosos de segurança definidos por autoridades aeronáuticas internacionais e locais. As cinzas vulcânicas representam um risco para a aviação, já que as partículas as partículas de cinza podem derreter dentro dos motores a jato, causando perda de potência ou até falha total.

Imagens de câmeras de vigilância mostraram um fluxo vulcânico que provavelmente foi causado pelo "colapso de material do flanco norte da cratera sudeste" da montanha, disse o INGV. O instituto projetou que a coluna de cinzas irá se dissipar em direção ao sudoeste.

Estima-se que a nuvem vulcânica se eleve a 6,5km, e um alerta vermelho foi emitido para as autoridades aeronáuticas, mas o aeroporto de Catania, na ilha, segue operando normalmente.



