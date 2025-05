A- A+

OCEANO PACÍFICO Vulcão Kilauea, no Havaí, entra em erupção com colunas de lava de até 300 metros; assista Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo

O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção, na tarde de domingo. Esse é o 23º episódio da atual erupção do Kilauea, que teve início em 23 de dezembro de 2024. Neste episódio, o vulcão expeliu colunas de lava a mais de 300 metros acima do Havaí, de acordo com vulcanologistas dos EUA.

O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo. Ele possui aproximadamente 1.247 metros de altura acima do nível do mar e apresenta atividade constante, com erupções regulares que, em alguns casos, duram anos.

Em 2018, uma erupção intensa envolveu a evacuação de milhares de pessoas, destruiu mais de 700 casas e mudou significativamente a paisagem local, incluindo o desaparecimento do lago de lava da cratera Halemaʻumaʻu.

Desde 2020, o Kilauea continua apresentando atividades intermitentes, como o reaparecimento do lago de lava na cratera, evoluindo continuamente o terreno ao seu redor. Além de sua relevância geológica, o vulcão tem grande importância cultural para os havaianos. Ele é considerado sagrado e associado à deusa do fogo e dos vulcões, Pele.

