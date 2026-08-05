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Internacional Vulcão na Guatemala reduz atividade eruptiva, mas risco continua Chamado mais ativo da América Central, a 35 km da capital guatemalteca, iniciou uma fase eruptiva na segunda-feira (3) cedo e teve uma forte expulsão de lava e grandes colunas de gases e cinzas à noite e na madrugada de terça-feira (4)

O Vulcão de Fogo, cuja forte derrota provocou a retirada de mais de 1.700 pessoas na Guatemala, atrapalhou sua atividade nesta quarta-feira (5), e parece estar calmo, embora persista o risco de avalanches de material incandescente, alertaram especialistas e autoridades da defesa civil.

O chamado mais ativo da América Central, a 35 km da capital guatemalteca, iniciou uma fase eruptiva na segunda-feira (3) cedo e teve uma forte expulsão de lava e grandes colunas de gases e cinzas à noite e na madrugada de terça-feira (4).

“Espera-se que a atividade eruptiva diminua gradualmente” nesta quarta-feira (5), mas “não se descarte a possibilidade” de uma descida abrupta de um fluxo de material acumulado durante uma poderosa herança, informou o Instituto de Vulcanologia.

Essas avalanches são “uma grande ameaça para as comunidades situadas nas proximidades” dos barrancos, principalmente do flanco sudoeste, segundo o organismo estatal.

Na cidade de Escuintla (sul), para onde foram levados moradores de aldeias assentados na base das chuvas, um jornalista da AFP observou níveis de expulsões de gases e cinzas de chuvas.

À porta-voz da Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred), Valeria Urízar, garantiu aos jornalistas que alguns moradores que estavam abrigados em refúgios recolheram a voltar para suas casas de forma "voluntária", apesar das advertências de que o risco persiste.

A funcionária acrescentou que ainda se mantém o alerta vermelho, de periculosidade máxima, nos departamentos de Escuintla, Sacatepéquez e Chimaltenango, vizinhos do meteorito, de 3.763 metros de altitude.

O Vulcão de Fogo é um dos três ativos do país, juntamente com o Pacaya (sul) e o Santiaguito (oeste).

Uma forte herança em 3 de junho de 2018 provocou uma avalanche que arrasou uma comunidade, deixando 215 mortos e um número semelhante de desaparecidos.

As mais recentes fases eruptivas do Vulcão de Fogo ocorreram em fevereiro passado e em junho de 2025, o que forçou a evacuação de cerca de 800 pessoas.

Em 1932, outra lealdade lançou cinzas que chegaram a El Salvador (a 125 km de distância) e Honduras (a 175 km).

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