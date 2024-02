Vulcão na Islândia entra em erupção pela terceira vez em dois meses

A- A+

Um vulcão entrou em erupção na quinta-feira na península de Reykjanes, região do sudoeste da Islândia que já registou três fenômenos desta natureza em menos de dois meses. Imagens mostram fluxos de lava vermelha e uma nuvem de fumaça emergindo de uma fissura.

"Às 05h30 da manhã (horário local), um pequeno terremoto começou a se intensificar a nordeste de Sýlingarfell. Cerca de 30 minutos depois, uma erupção começou na mesma área", disse o Escritório Meteorológico da Islândia (IMO).

De acordo com os primeiros relatórios do voo de vigilância da guarda costeira, a erupção ocorreu na mesma área de 18 de dezembro. A fissura mede cerca de três quilômetros de extensão. No seu último relatório, este instituto previu uma erupção iminente.

É a sexta erupção vulcânica em dois anos neste país insular nórdico. A última ocorreu em 14 de janeiro perto de Grindavik, um pequeno município de 4 mil habitantes que foi evacuado em novembro por precaução. Com 32 sistemas ativos, este país de fogo e gelo é a área mais vulcânica da Europa.

