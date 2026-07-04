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LUTO Waldemar Borges, nome histórico do PSB em Pernambuco, morre aos 67 anos Parlamentar e articulador político, Borges havia se licenciado da Alepe há três semanas e anunciado que não disputaria a reeleição

O deputado estadual Waldemar Borges morreu, na tarde deste sábado (4), em decorrência de um câncer, aos 67 anos.



Nome histórico do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Pernambuco, o parlamentar construiu uma trajetória de quase quatro décadas na vida pública, acumulando mandatos como vereador do Recife e deputado estadual, além de ter ocupado secretarias estratégicas no Estado.

A informação do falecimento foi confirmada por uma nota oficial assinada por sua esposa, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e pelos filhos Walzinho, Mariana e Luana, que destacaram seu legado e compromisso social nas redes sociais.



Afastamento recente da Alepe e das urnas

Há cerca de três semanas, Waldemar havia se licenciado do mandato parlamentar por 180 dias após apresentar um atestado médico recomendando o seu afastamento para tratamento de saúde. Em razão do período de licença, a vaga na Alepe passou a ser ocupada pelo suplente da coligação.

Na mesma ocasião, o deputado anunciou publicamente que não disputaria a reeleição no pleito de 2026, mas que seguiria ativo nos bastidores.

"Decidi seguir contribuindo com a política e com a vida pública em outras funções, sem disputar, neste momento, um novo mandato eletivo.", afirmou o parlamentar na nota divulgada à época.

Articulação política e gestão pública

Borges tem formação em economia e iniciou sua vida política ainda na juventude, quando integrou movimentos estudantis e comunitários no fim da ditadura militar.

Ao longo da carreira, consolidou-se como um dos principais articuladores políticos da Frente Popular de Pernambuco.



Durante os governos de Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara, exerceu a liderança do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), sendo uma peça fundamental na interlocução entre o Poder Executivo e o Legislativo.

Antes de chegar à Alepe, Borges foi vereador do Recife por quatro mandatos consecutivos, chegando a presidir a Câmara Municipal entre os anos de 2003 e 2004.



No plano executivo, ocupou cargos nas gestões de Miguel Arraes e Eduardo Campos, assumindo pastas como as secretarias de Projetos Especiais, Desenvolvimento Econômico e Articulação Social - nesta última, coordenou ações importantes ligadas ao programa Pacto pela Vida.

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