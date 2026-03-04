Wall Street deixa de lado incertezas causadas pela guerra no Oriente Médio

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (4), deixando de lado os temores inflacionários ligados ao conflito no Oriente Médio, graças a dados econômicos melhores do que o esperado nos Estados Unidos.

O Dow Jones ganhou 0,49%, o Nasdaq aumentou 1,29% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,78%.

Nos dias anteriores, os índices haviam encerrado em números negativos.

"As reações imediatas dos mercados às vezes são brutais, mas frequentemente de curta duração", afirmou George Smith, da LPL Financial.

Depois de dois dias de fortes altas, os preços do petróleo se estabilizaram nesta quarta-feira.

Para Jack Ablin, da Cresset, "múltiplos fatores" explicam a boa saúde da bolsa americana.

Ele destacou a produção de petróleo nos Estados Unidos, que é superior a 13 milhões de barris por dia.

"O que significa que os preços do petróleo podem aumentar, mas não haverá escassez", disse à AFP.

O presidente Donald Trump declarou na terça-feira que a Marinha americana poderia escoltar petroleiros "se fosse necessário" pelo estreito de Ormuz.

Ao mesmo tempo, "os investidores tomaram nota" de indicadores econômicos "que lhes deram tranquilidade", observou Ablin.

O setor privado nos Estados Unidos gerou 63 mil postos de trabalho em fevereiro, segundo a pesquisa periódica da ADP/Stanford, superando as previsões do mercado.

