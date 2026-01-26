A- A+

Bolsa de valores Wall Street fecha em alta, impulsionado pelo setor tecnológico O Dow Jones subiu 0,64%, o Nasdaq avançou 0,43% e o índice S&P 500, 0,50%

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (26), impulsionada pelo setor tecnológico antes de seus relatórios trimestrais de resultados, com os investidores também atentos à reunião desta semana do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O Dow Jones subiu 0,64%, o Nasdaq avançou 0,43% e o índice S&P 500, 0,50%.

"Há uma ligeira antecipação à ideia" de que os gigantes tecnológicos "voltem a apresentar bons resultados", explicou à AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Microsoft (+0,93%), Meta (+2,06%) e Tesla (-3,09%) vão compartilhar seus resultados trimestrais nesta quarta-feira, enquanto a Apple (+2,97%) os apresentará na quinta.

"Os analistas querem saber mais sobre as iniciativas em matéria de inteligência artificial, o ritmo dos investimentos e os lucros esperados a fim de avaliar melhor se este tema pode seguir sustentando o mercado", explicou José Torres da Interactive Brokers.

Paralelamente, a bolsa nova-iorquina está à espera das notícias do banco central americano, cuja primeira reunião de política monetária do ano começa nesta terça-feira.

"Todo o mundo espera que [o Fed] mantenha sua taxa de juros inalterada", frisou O'Hare.

Mas o discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, na quarta-feira, será analisado com atenção pelos investidores.

O Fed enfrenta há meses críticas do presidente americano Donald Trump, que reivindica um corte de juros mais pronunciado.

Powell anunciou recentemente que o Departamento de Justiça abriu uma investigação contra ele, relacionada ao seu comparecimento ao Congresso para explicar a reforma da sede da instituição.

O chefe do Fed sustenta que a investigação, que poderia desembocar em ações penais, é um pretexto do governo para influenciar as decisões do banco central.

