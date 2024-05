A- A+

COMUNICAÇÃO Wall Street Journal fecha acordo para fornecer conteúdo ao OpenAI Negócio, avaliado em US$ 250 milhões, prevê que OpenAI use, em seus produtos, como o ChatGPT, notícias sob comando da NewsCorp, como Wall Street Journal, Barron's e MarketWatch

A News Corp, dona do Wall Street Journal, anunciou um acordo com a OpenAI para permitir que a empresa use conteúdo de mais de uma dúzia de suas publicações nos produtos da empresa dona do chatbot de inteligência artificial ChatGPT.

O pacto pode valer mais de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,25 bilhão) ao longo de cinco anos, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, citando fontes.

Como parte do acordo, os serviços da OpenAI poderão exibir notícias do Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch e outras publicações da News Corp.

O negócio acontece enquanto a OpenAI tem fechado vários acordos com empresas nos EUA e na Europa nas últimas semanas, incluindo o Financial Times, Dotdash Meredith e a plataforma de rede social Reddit, para exibir e licenciar conteúdo.

Outros veículos têm adotado abordagem diversa. O New York Times, por exemplo, foi à Justiça contra a OpenAI acusando a empresa de usar seu conteúdo sem autorização, violando os seus direitos autorais. Assim como o NYT, a Editora Globo, que publica O Globo, Extra e Valor, também tomou a decisão editorial de não permitir o acesso a seu conteúdo por ferramentas de inteligência artificial.

“Acreditamos que um acordo histórico estabelecerá novos padrões de veracidade, virtude e valor na era digital,” informou Robert Thomson, CEO da News Corp, em comunicado.

“Nossa parceria com a News Corp é um momento de orgulho para o jornalismo e para a tecnologia,” disse Sam Altman, CEO da OpenAI, também em comunicado.

