Wall Street pode ser influenciada por riscos geopolíticos

A bolsa de valores de Nova York fechou nesta sexta-feira (20) com números negativos, arrastada pelos altos rendimentos dos títulos do Tesouro americano e pelos riscos geopolíticos em torno do conflito entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas.

O índice Dow Jones caiu 0,86%, para 33.127,28 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,53% (12.983,81) e o índice composto S&P 500, 1,26% (4.224,16).

O rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos chegou a superar os 5% nas negociações pós-fechamento na noite de quinta-feira, um máximo desde julho de 2007. Nesta sexta, por volta das 17h30 de Brasília, se estabilizou em 4 ,91%.

“Os investidores não querem assumir riscos antes do fim da semana, enquanto os esforços continuarem elevados” no Oriente Médio pelo conflito entre Israel e Hamas, indicou Jack Ablin, especialista de estratégia de investimentos da consultoria Cresset. “Neste momento em que nos deparamos com uma muralha de preocupações, os investidores mostram pouco interesse em ir além dessa muralha”, comentaram os analistas da empresa de serviços financeiros Schwab.

A onça de ouro, um ativo de segurança por excelência, fechou em alta de 0,56%, a 1.991,60 dólares, depois de atingir o pico cinco dos últimos meses, acima dos 2 mil dólares, durante a sessão.

“O ouro se comporta bem neste contexto de aversão ao risco”, destacou Ablin à AFP.

No âmbito dos indicadores econômicos, o governo americano revelou que o déficit orçamentário federal chegou a 1,7 trilhão de dólares (R$ 8,5 trilhões) para o exercício fiscal de 2023, que terminou em 30 de setembro.

Assim, o déficit cresceu 23% devido a uma redução das receitas com impostos e também pelo aumento da dívida pública causado pelas sucessivas altas nos juros.

