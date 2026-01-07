A- A+

Terapia quântica Wallace Lima leva a Olinda workshops que prometem "reprogramação quântica" para uma vida melhor Treinamentos acontecem nesta quinta-feira (8) e neste sábado (10), no Espaço Motirõ, em Olinda

O professor e pesquisador da Saúde Quântica e Desenvolvimento Pessoal Wallace Lima apresenta, nesta quinta-feira (8) e neste sábado (10), no Espaço Motirõ, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, treinamentos quânticos que prometem "reprogramar" o olhar individual para focar no auto-cuidado e na manifestação da direção de vida desejada.

Em entrevista ao programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, o pesquisador, que também atua como terapeuta quântico, explicou como a física quantica e a manifestação energética individual podem inteferir de forma positiva ou negativa no presente e futuro do indivíduo, inclusive ajudando na manutenção e na cura de doenças.

"A física quântica, esse poder da manifestação, faz isso com as pessoas que fisicamente estão doentes, mas mentalmente estão com todo o poder e continuam como uma pessoa saudável", iniciou o professor.

Reprogramar

De acordo com Wallace, é sobre assumir o comando da própria energia, recondicionando o corpo a uma nova mente subconsciente, saindo de um "vício de repectição do passado", e recuperar a direção da própria vida para criar uma nova visão de futuro, atingindo objetivos antes esquecidos.

"Essa questão de mudança que venho falando, que esse 2026 é o ano da mudança, é um convite para você entender que se você continua acordando todos os dias com os mesmos pensamentos, sentimentos, emoções, atos, pensando, remoendo padrões negativos, a dificuldade de perdoar, ressentimento, mágoa, julgamentos, pressuposições e ruminações negativas, você vai estar instruindo o seu corpo a estar doente", completou o terapeuta.

Manifestação

Segundo o estudioso, no entanto, só pensar positivo não é o bastante. É preciso ter clareza de intenções e uma "emoção elevada". Entender esses conceitos e colocá-los em prática é o que propõe o workshop “O Poder da Manifestação”, que acontecerá no Espaço Motirõ, em Olinda, nesta quinta (8), das 19h30 às 22h30, sob a condução do professor e terapeuta quântico.

"O objetivo é fazer com que as pessoas possam perceber que elas precisam deixar de ser dominadas pelo meio-ambiente. A gente já começou o ano com guerra e eu fico imaginando quantas pessoas estão ligadas nessa guerra e destruindo a sua paz interior. Então, você precisa ir cuidar da sua vida, focar naquilo que você quer realizar, para que você não se distraia, tem muitas distrações no mundo de hoje. Então você precisa, focar 'onde é que eu quero chegar?' e focar a sua energia nisso", ressaltou Wallace.

Quântica Celular

No sábado (10), das 9h30 às 19h, o "Treinamento Nova Era - Reprogramação Quântica Celular" tem como propósito apresentar novas formas de lidar com o corpo, demonstrando aos participantes que ele não precisa ser "consertado", mas ser escutado e recondicionado a uma nova mente subconsciente.

"Você precisa assumir o controle do seu corpo, porque ele se transforma na sua mente subconsciente de tanto você repetir o mesmo nível de informação, pensar e sentir. Então você precisa, em dois momentos do dia, quando você acorda e quando você dorme, dizer 'eu sou dono do meu destino'. Se você faz isso sistematicamente, que é o que nós temos ensinado, práticas de respiração, de meditação, isso é prática de reprogramação", finalizou o pesquisador.

Para participar dos treinamentos, os interessados podem acessar link do evento e realizar a inscrição, com um investimento de R$ 47.

Para saber mais sobre as atividades, basta acessar perfil do Instagram do terapeuta, no qual também é possível encontrar o link de acesso para os grupos de mensagens relacionados aos eventos.

Veja também