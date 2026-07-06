Walmart e Sam's Club confirmam redução de preços, após anúncio de Trump
Os cortes atingem categorias como alimentos, itens essenciais para casa, produtos para lazer ao ar livre, brinquedos e vestuário
O Walmart e o Sams Club confirmaram nesta segunda-feira, 6, que vão reduzir preços nos Estados Unidos, confirmando o anúncio do presidente americano Donald Trump.
Os descontos incluem milhares de itens por meio dos Rollbacks, reduções temporárias de preço tradicionais do Walmart, e de ofertas do Sams Club em todo o território norte-americano.
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Os cortes atingem categorias como alimentos, itens essenciais para casa, produtos para lazer ao ar livre, brinquedos e vestuário, segundo comunicado do Walmart.
A empresa afirma que os preços menores valem tanto para produtos do dia a dia quanto para itens sazonais, ligados a compras de verão como churrascos, viagens e atividades em família.
Trump afirmou nesta noite que o Walmart reduzirá os preços de vários produtos significativamente para celebrar o aniversário de 250 anos de Independência dos EUA, a pedido do seu governo. O republicano instou outras redes varejistas a fazerem o mesmo.