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Estados Unidos Walmart vai reduzir preço dos produtos; carne moída deve cair cerca de 15%, diz Trump A declaração foi dada em uma rede social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o Walmart reduzirá os preços de vários produtos significativamente para celebrar o aniversário de 250 anos de Independência dos EUA, a pedido do seu governo.

"Walmart vai, em particular, reduzir o preço da carne moída em quase 15%, entre outros produtos", escreveu ele na Truth Social

O republicano instou outras redes varejistas a fazerem o mesmo e "seguir a liderança desses patriotas absolutos". A decisão, segundo ele, representa o "amor da empresa pelos EUA".

Ao mesmo tempo, Trump celebrou a redução de preços como uma vitória da sua gestão em comparação ao seu antecessor, Joe Biden, acusando o democrata de provocar a "pior crise inflacionária na história" americana. "Como prometi, os preços do petróleo estão caindo rapidamente e preços da gasolina estão cedendo nas bombas dos postos também, assim como aconteceu com os ovos e os preços de medicamentos", disse.

Apesar do anúncio do republicano, o Walmart ainda não divulgou informações sobre redução de preços em nome do feriado da Independência.

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