Wasabi pode melhorar cognição de idosos, aponta novo estudo

O wasabi, aquela pastinha verde que acompanha sushis e makis, pode melhorar alguns tipos de função cognitiva em pessoas com mais de 60 anos. É o que aponta um novo publicado na revista científica Nutrients. O trabalho, feito por pesquisadores japoneses, aponta que a ingestão do tempero melhora a memória de longo e curto prazo em adultos mais velhos.

Wasabi é um tipo de planta que cresce no Japão e no Extremo Oriente Russo. Os benefícios para a cognição vêm do 6-metil sulfonil hexil-isotiocianato (6-MSITC), um composto bioativo com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que retardam os danos às células, garantindo uma maior proteção.

“Estudos anteriores sugeriram que os antioxidantes e anti-inflamatórios têm um papel importante na saúde cognitiva dos adultos mais velhos”, escrevem os pesquisadores japoneses no artigo. “Portanto, espera-se que o 6-MSITC tenha um efeito positivo no desempenho cognitivo em adultos mais velhos”.

Mais recentemente, houve rumores de que o wasabi ajuda nas habilidades cognitivas devido ao seu suposto efeito calmante no cérebro. Por causa disso, agora é vendido como suplemento em muitas lojas de produtos naturais. Neste novo estudo, a equipe de pesquisa montou um experimento para descobrir se tais afirmações são verdadeiras.

A equipe pediu a 72 voluntários japoneses com idades entre 60 e 80 anos que tomassem um comprimido de wasabi (contendo 0,8 miligramas de 6-MSITC) ou um comprimido de placebo todas as noites antes de ir para a cama durante 12 semanas.

Os pesquisadores examinaram pessoas com doenças conhecidas, transtornos mentais, problemas de memória e aquelas que tomavam certos medicamentos ou que bebiam muito. Cada voluntário também foi solicitado a fazer testes cognitivos e de memória antes e depois do período de teste.

No final do experimento, aqueles que ingeriram comprimidos de wasabi apresentaram desempenho significativamente melhor na memória episódica (recordar eventos do passado) e na memória de trabalho (reter informações temporariamente) com base em uma série de testes cognitivos.

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas em outras áreas do desempenho cognitivo, incluindo raciocínio, atenção e velocidade de processamento. A equipe acredita que o wasabi e o 6-MSITC podem estar afetando particularmente a parte do hipocampo do cérebro, que é particularmente importante para a função da memória.

A equipe agora quer analisar com mais detalhes o que pode estar acontecendo nos níveis biológico e molecular.

“Os adultos mais velhos com desempenho cognitivo inferior sentem dificuldades em comportamentos diários, como fazer compras, fazer transações bancárias e cozinhar”, escrevem os cientistas no estudo. “Portanto, é importante melhorar as funções cognitivas em adultos mais velhos”.

