Wasabi tem capacidade de aprimorar a memória, afirma estudo japonês

No Japão, um estudo revela que o sushi vai além de ser uma opção saudável com peixe e algas marinhas. Pesquisadores da Universidade de Tohoku descobriram que o wasabi, o condimento verde e picante habitualmente servido com o peixe cru, tem a capacidade de aprimorar tanto a memória de curto quanto a de longo prazo.

Segundo a americana CBS News, embora baseados em uma amostra restrita de indivíduos sem condições de saúde preexistentes, os estudos superaram as expectativas dos cientistas.

O componente ativo principal do wasabi japonês é o 6-MSITC, um conhecido antioxidante e anti-inflamatório que está presente em quantidades reduzidas em outras partes do reino vegetal. No âmbito de um estudo cego e randomizado que envolveu 72 indivíduos saudáveis com idades entre 60 e 80 anos, metade desses participantes recebeu 100 miligramas de extrato de wasabi antes de dormir, enquanto a outra metade recebeu um placebo.

Após um período de três meses, o grupo que recebeu tratamento apresentou aumentos "significativos" em dois aspectos da cognição: memória de trabalho (de curto prazo) e memória episódica de longa duração. Esses resultados foram baseados em avaliações padronizadas relacionadas às habilidades linguísticas, concentração e capacidade de realizar tarefas simples. Não foram observadas melhorias em outras áreas da cognição, como controle inibitório (capacidade de manter o foco), função executiva ou velocidade de processamento.

Ainda segundo a CBS, aqueles que foram submetidos ao tratamento com wasabi experimentaram um aumento médio de 18% em suas pontuações de memória episódica, e superaram em média 14% o grupo que recebeu o placebo.

Os pesquisadores entenderam que o 6-MSITC atua na redução da inflamação e nos níveis de oxidantes no hipocampo — a região cerebral responsável pela função da memória, promovendo ao mesmo tempo a plasticidade neural.

Conforme detalhado no estudo, em comparação com o grupo de controle, os indivíduos que ingeriram doses de wasabi demonstraram um desempenho superior na memória episódica verbal e na associação de rostos e nomes, que é frequentemente um desafio significativo relacionado à memória em adultos mais velhos.

O wasabi pertence à família das plantas da mostarda e passou a ser consumido no Japão há séculos, devido às suas propriedades antimicrobianas, capazes de eliminar patógenos alimentares como E. coli e estafilococos. Além disso, seu sabor e aroma harmonizam com frutos do mar, o que também contribui para sua popularidade.

