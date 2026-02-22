A- A+

Internacional Washington afirma que acordos comerciais serão mantidos

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, declarou neste domingo (22) que Washington pretende manter seus acordos comerciais com União Europeia, China e outros países, apesar da decisão da Suprema Corte na sexta-feira sobre as tarifas.

"Estamos em negociações ativas com eles (nossos parceiros comerciais). Queremos que eles entendam que esses acordos serão benéficos. Pretendemos honrá-los. Esperamos que nossos parceiros os honrem", disse ele na manhã deste domingo no programa "Face the Nation", da CBS.

À ABC, ele esclareceu que a reunião planejada para abril entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, não tinha como objetivo tratar de "uma disputa comercial".

"Trata-se de manter a estabilidade, garantir que eles cumpram sua parte do acordo e comprem produtos agrícolas americanos, Boeings e outros bens, e garantir que nos enviem os elementos de terras raras de que precisamos", explicou. "Se houver áreas para novos acordos, nós as encontraremos".

Na sexta-feira, a Suprema Corte dos EUA derrubou a maior parte das tarifas impostas por Trump.

Em resposta, o presidente aumentou no sábado a tarifa global do país de 10% para 15%, que entrará em vigor em 24 de fevereiro por um período de 150 dias, com isenções setoriais.

"É importante entender que, ao longo dos anos, o Congresso delegou enorme autoridade ao presidente em relação às tarifas", argumentou Greer na CBS.

