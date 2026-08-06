A- A+

USA Washington amplia o controle das redes sociais para solicitantes de vistos Casa Branca afirma que análise de perfis online de estrangeiros busca identificar possíveis riscos à segurança dos Estados Unidos

Os Estados Unidos informaram nesta quinta-feira (6) que ampliarão a fiscalização das redes sociais de cidadãos estrangeiros que solicitam vistos, incluindo jornalistas estrangeiros, como parte do endurecimento da política migratória promovida pelo presidente Donald Trump.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, contribuiu no X uma reportagem do veículo Daily Signal segundo a qual o Departamento de Estado ampliou a fiscalização das redes sociais para outros tipos de vistos destinados a estrangeiros.

“A análise dos perfis on-line tem como objetivo permitir que os solicitantes demonstrem que cumprem os requisitos para obter um visto de acordo com a legislação dos Estados Unidos e garantir que nenhuma pessoa represente um risco para a segurança dos Estados Unidos”, afirmou uma porta-voz do Departamento de Estado em um e-mail enviado à AFP.

Essa exigência já prevê diversos tipos de vistos para entrada nos Estados Unidos, entre eles os de estudantes estrangeiros e participantes de programas de intercâmbio cultural, que devem alterar as configurações de seus perfis para aplicar aos públicos.

A partir de agora, ela também será aplicada a jornalistas estrangeiros e a determinados cidadãos do México e do Canadá.

A política é criticada por ONGs, que invocam a proteção da privacidade.

O presidente americano fez do combate à imigração clandestina uma prioridade, promovendo deportações em massa de imigrantes em situação irregular, mas também restringiu de forma significativa, em alguns casos de maneira draconiana, a entrada legal de cidadãos estrangeiros.

“Ter um visto é um privilégio, e não um direito”, costuma repetir o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

Além disso, segundas novas regras que devem entrar em vigor em breve, a menos que o Congresso as bloqueie, os jornalistas estrangeiros terão sua permanência nos Estados Unidos limitada a 240 dias — cerca de oito meses —, embora possam solicitar renovações por períodos iguais.

Veja também