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recall Waymo recolhe quase 4 mil 'robotáxis' após veículo entrar em enchente nos EUA Empresa de carros autônomos da Alphabet atualizou software depois que um veículo vazio foi arrastado pela correnteza no Texas

A empresa de carros autônomos Waymo anunciou o recall de cerca de 3,8 mil robotáxis nos Estados Unidos após um problema no sistema de direção autônoma permitir que veículos entrassem em áreas alagadas durante enchentes. A medida foi tomada depois que um carro da companhia avançou sobre uma via inundada em San Antonio, no Texas, e acabou sendo arrastado pela correnteza.

Segundo documentos enviados à Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA, na sigla em inglês), o recall envolve 3.791 veículos equipados com os sistemas autônomos de quinta e sexta geração da empresa.

O incidente ocorreu em 20 de abril. O carro estava sem passageiros e ninguém ficou ferido. De acordo com a empresa, o software identificava a água acumulada na pista e reduzia a velocidade, mas ainda assim podia continuar avançando em determinadas condições, especialmente em vias de velocidade mais alta.

Além do caso em San Antonio, vídeos gravados em Austin, no mesmo estado, mostraram veículos da Waymo parados em ruas alagadas, bloqueando o trânsito durante fortes chuvas. A empresa informou que adotou medidas emergenciais, como limitar operações em áreas sujeitas a enchentes e revisar mapas e protocolos de circulação em clima severo.

A correção será feita remotamente, por atualização de software “over the air”, sem necessidade de levar os carros a oficinas. A empresa afirmou que já começou a implementar mudanças no sistema para evitar que os robotáxis avancem sobre pistas inundadas.

A Waymo, controlada pela Alphabet, opera serviços comerciais de robotáxi em cidades como Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Miami e Austin. A companhia é considerada uma das líderes globais no setor de direção autônoma e realiza mais de 500 mil corridas pagas por semana nos EUA.

O recall acontece em meio a um aumento do escrutínio sobre a segurança de veículos autônomos. A NHTSA também investiga outros episódios envolvendo carros da Waymo, incluindo um caso em que um robotáxi atingiu uma criança perto de uma escola na Califórnia e outro em que um veículo passou ilegalmente por um ônibus escolar parado no Texas.

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