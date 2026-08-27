Qui, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Waze suspende alertas de 'roubo' após registros falsos para ironizar campanhas eleitorais

Ferramenta permite usuários compartilhar supostos locais de riscos por meio do mapa

Reportar Erro
Ferramenta do Waze indica locais considerados inseguros por usuários Ferramenta do Waze indica locais considerados inseguros por usuários  - Foto: @crossverso/Reprodução

O aplicativo de navegação por GPS Waze desativou temporariamente no Brasil a função que permite aos usuários informar ocorrências relacionadas à segurança pública nas vias.

A decisão foi tomada depois que a plataforma identificou o uso indevido do recurso durante o período eleitoral, com o registro de supostos roubos que, na realidade, eram utilizados para fazer referência e ironizar campanhas de candidatos nas eleições de 2026.

Leia também

• Escala 6x1: governistas articulam para votação em plenário na semana que vem, antes das eleições

• Eleições 2026: mulheres negras divulgam manifesto para candidatos

• Botafogo anuncia retorno de Tiquinho Soares com contrato até o fim de 2026

O aplicativo de navegação utiliza informações fornecidas pelos próprios motoristas para atualizar, em tempo real, dados sobre trânsito, condições das vias e eventuais incidentes.

A ferramenta de segurança permitia justamente que usuários colaborassem com a plataforma ao indicar situações de risco ou ocorrências encontradas durante os deslocamentos.

Em nota enviada ao Estadão, o Waze afirmou que decidiu suspender a funcionalidade após identificar o envio de alertas falsos.

"Estamos desabilitando temporariamente o recurso do Waze que permite que motoristas reportem incidentes de segurança no Brasil após detectar que alguns usuários submeteram alertas falsos, o que é contra nossas políticas.

Seguimos focados em oferecer a melhor experiência para os motoristas", informou.

Questionada, a plataforma não informou por quanto tempo a função permanecerá indisponível no Brasil.

Regras da plataforma

As regras de uso da comunidade do Waze proíbem a publicação de informações falsas, imprecisas ou enganosas que possam provocar danos significativos a pessoas ou empresas.

A plataforma também estabelece restrições para determinados tipos de conteúdo político em seus canais de comunicação.

O descumprimento das normas pode resultar na suspensão temporária ou definitiva dos privilégios de publicação.

Em situações consideradas graves ou quando as violações são recorrentes, as regras ainda preveem o bloqueio da conta do usuário.

No episódio identificado no Brasil, a ferramenta destinada a comunicar situações de segurança foi utilizada para indicar conteúdos relacionados a campanhas eleitorais.

Segundo o Waze, os registros não correspondiam à finalidade do recurso e foram classificados como alertas falsos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter