Web pede expulsão de Beatriz após ela derrubar Sabrina Sato

A- A+

Sabrina Sato surpreendeu os participantes do Big Brother Brasil 24 nesta quarta-feira, 20, ao invadir a casa mais vigiada do Brasil. Quando os brothers encontraram a apresentadora, Beatriz a abraçou e acabou derrubando Sabrina no chão.

Veja aqui

Após Sabrina ir embora, os amigos de Beatriz a alertaram sobre o ocorrido. "Em uma dessas você machuca ela", disse Davi.

Internautas não gostaram da atitude da vendedora e estão comentando sobre o ocorrido nas redes sociais. No X, (antigo Twitter), usuários pedem a expulsão da sister.

"As fadas sabem que ela vai ser expulsa e tão tentando diminuir/argumentar a situação. Já era! Foi avisada milhões de vezes. Beatriz expulsa", comentou um. "Quase mata a Sabrina, Beatriz expulsa!", pediu outro. "Wanessa foi expulsa por muito menos que isso e agora chegou sua vez, tiririca do Brás", escreveu um internauta.

Até o momento, a Rede Globo não se posicionou sobre o ocorrido.

Veja também

RECONHECIMENTO Fiocruz é candidata a Patrimônio Mundial pela Unesco