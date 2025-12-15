A- A+

APROVAÇÃO Anvisa aprova Wegovy para o tratamento de gordura no fígado Medicamento já indicado para obesidade reverteu a inflamação do fígado em 63% dos pacientes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (15) uma nova indicação para Wegovy (semaglutida 2,4 mg).

O uso do medicamento passa a ser ampliado para tratar gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica ou MASH, da sigla em inglês) em adultos com fibrose moderada a avançada, sem cirrose hepática.

A gordura no fígado, ou esteatose metabólica, acomete pelo menos 30% da população global e está diretamente ligada ao sobrepeso e à obesidade: oito em cada dez pessoas com excesso de peso convivem com o problema.

Além de aumentar o risco cardiovascular, a esteatose pode evoluir para gordura no fígado com inflamação, uma inflamação potencialmente grave ligada ao sobrepeso e à obesidade que pode levar à cirrose e necessidade de transplante hepático, se não for diagnosticada e devidamente tratada.

A aprovação da Anvisa baseia-se nos resultados do estudo de fase 3 ESSENCE. Os resultados desse trabalho mostraram que após 72 semanas, 63% dos pacientes tratados com Wegovy alcançaram a resolução de MASH ou desaparecimento da inflamação, em comparação com 34,3% no grupo placebo.

Além disso, 37% dos pacientes tratados apresentaram melhora no estágio da fibrose hepática, contra 22,4% no grupo placebo e 33% dos pacientes alcançaram os dois benefícios ao mesmo tempo: reverteram a inflamação e melhoraram o grau de fibrose.

"A aprovação de hoje é um marco no tratamento da gordura no fígado no Brasil, uma doença silenciosa e grave, diretamente ligada à epidemia de obesidade", afirma Priscilla Mattar, endocrinologista e vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil, em comunicado.

"Até agora, os pacientes tinham poucas opções para frear a progressão da doença, que pode levar à cirrose e à necessidade de um transplante de fígado. Ter uma terapia que demonstrou não apenas reverter a inflamação em mais de 60% dos pacientes, mas também melhorar a fibrose hepática, é um avanço que pode mudar o curso da doença", completa.

Gordura no fígado

A gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica ou MASH, da sigla em inglês) é uma doença metabólica grave e progressiva caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no fígado e por um processo inflamatório que danifica as células hepáticas.

Esse acúmulo de gordura, frequentemente resultado de alterações metabólicas associadas ao sobrepeso, à obesidade, à resistência à insulina e a outros fatores cardiometabólicos, desencadeia estresse celular, inflamação e, ao longo do tempo, fibrose.

Sem diagnóstico e manejo adequados, essa combinação pode evoluir para cirrose hepática e até se tornar fatal. Mais de 250 milhões de pessoas no mundo vivem com MASH, e o número de pessoas em estágios avançados da doença deve dobrar até 2030.

Pessoas com MASH frequentemente apresentam poucos ou nenhum sintoma específico nos estágios iniciais da doença, o que geralmente resulta em diagnóstico tardio. O risco de progressão para doenças hepáticas avançadas, incluindo câncer de fígado, aumento do risco de infarto, AVC e morte cardiovascular é maior em pessoas com MASH do que na população geral.

