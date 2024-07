A- A+

obesidade Wegovy, versão do Ozempic para obesidade, chega a farmácias do Brasil; veja detalhes Brasil é o primeiro País na América Latina a disponibilizar o medicamento Wegovy

O Wegovy, medicamento para tratamento da obesidade cujo ativo é a semaglutida, já está disponível em algumas farmácias pelo Brasil.



A Novo Nordisk, fabricante do remédio, havia anunciado sua chegada aos pontos de venda em agosto, mas algumas drogarias já receberam o remédio e o incluíram no catálogo de vendas.

No site e aplicativo da Drogaria São Paulo, por exemplo, o medicamento começou a ser vendido na última quinta-feira, 18.



Na sexta (19), suas lojas físicas em todo o Brasil também disponibilizaram o Wegovy, exceto aquelas que ficam na Bahia e em Pernambuco, onde as vendas do remédio para obesidade começam na próxima quinta, 25.

Nas unidades da Drogaria Pacheco, o Wegovy começa a ser vendido a partir da próxima quarta-feira, 24. De acordo com o grupo Pague Menos e Extrafarma, o medicamento já pode ser comprado em todas as suas unidades no País.

Segundo a RD, grupo dono da Drogasil e Droga Raia, o Wegovy já está disponível nas farmácias de São Paulo e Paraná.



Chega na quarta-feira, 24, nas unidades do Rio de Janeiro, e na quinta, 25, em Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A partir de sexta-feira, 26, o medicamento poderá ser comprado nas farmácias RD em todos os Estados do Brasil.

Nas drogarias consultadas pelo Estadão, o preço da versão com doses mínimas, de 0,25 mg, variou de R$1.227,99 a R$ 1.298,83. Já a versão com maior dose, de 2,4 mg, tem preço médio de R$ 2.366.



Os preços podem sofrer variação de acordo com programas de descontos do laboratório ou de planos de saúde.

O Brasil é o primeiro País na América Latina a disponibilizar o medicamento para o tratamento de obesidade de adultos e crianças com mais de 12 anos.



Aqui, uma em cada quatro pessoas tem a doença crônica, segundo dados da última pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2023), monitoramento anual do Ministério da Saúde.

Quando o uso Wegovy é indicado

O Wegovy foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro de 2023 para tratamento da obesidade (IMC inicial maior ou igual a 30 kg/m2) e sobrepeso (maior ou igual a 27 kg/m2) associado a ao menos uma comorbidade, como diabetes tipo 2 ou hipertensão. O uso pode ser feito por adultos e crianças com mais de 12 anos, quando prescrito por um médico.

"Ele (Wegovy) não é uma opção para uso a curto prazo, por pessoas sem essas condições, com objetivos estéticos ou pelo 'desejo social de magreza'", alerta Bruno Halpern, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso).

Como a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante, o tratamento com Wegovy deve ser feito de maneira contínua, em longo prazo. Isso porque a medicação funciona enquanto é utilizada e estudos mostram que a interrupção do uso do remédio pode causar o reganho de peso.

"Na fase de platô (equilíbrio do peso após perda de alguns quilos), há aumento de hormônio de fome na circulação, então o paciente sente mais fome, e o metabolismo dele fica mais efetivo, ele gasta menos energia. Tem muita briga do organismo para voltar para aquele peso", explica ao Estadão a endocrinologista Priscila Mattar, vice-presidente da área médica da Novo Nordisk.

Todos os produtos da Novo Nordisk da classe GLP-1 são tarja vermelha. Dessa forma, o medicamento será vendido apenas sob apresentação de prescrição médica. No entanto, a receita não precisará ficar retida na farmácia, diferente de remédios controlados.

"Sabemos que, apesar de na bula dizer que é uma medicação para ser vendida com prescrição médica, isso na prática não ocorre, aumentando o número de pessoas que utilizam a medicação sem indicação, ou de forma inadequada", afirma o presidente da Abeso. No entanto, o endocrinologista afirma que, não é porque pessoas fazem uso inadequado que não devemos ter opções para quem as necessita".

Ainda assim, reconhece que o uso fora da prescrição pode prejudicar a oferta do medicamento para aqueles que precisam do tratamento. "O excesso de uso sem indicação pode fazer também que a medicação fique em falta para aqueles que têm indicação", diz.

Cuidados necessários

Assim como o Ozempic, o Wegovy tem como ativo a semaglutida, uma molécula que simula o hormônio GLP-1, produzido no intestino. Assim, ela auxilia no controle do nível de açúcar no sangue e também retarda o esvaziamento do estômago, prolongando a sensação de saciedade e diminuindo a fome.

A diferença entre os medicamentos é sua finalidade, que altera a dose recomendada para uso. Nos estudos que analisaram o uso da semaglutida para tratar para diabetes tipo 2, caso do Ozempic, a dose máxima recomendada é de 1 miligrama por semana. Já nos estudos para tratamento da obesidade, a dose que se mostrou mais eficaz e com o mesmo grau de segurança é a de 2,4 miligramas.

Para chegar na dose máxima, que é o ideal do tratamento, os pacientes devem seguir uma progressão lenta, com aumento gradual das doses. Isso pode demorar meses, a depender da tolerância e resposta da pessoa que está fazendo uso do medicamento.



Não seguir essa titulação lenta aumenta a chance de uma pessoa apresentar efeitos colaterais, além de reduzir a eficácia do remédio, afirma Halpern.

O presidente da Abeso também lembra que pessoas sem sobrepeso ou obesidade - que usam a semaglutida sem indicação médica - tendem a perder mais massa magra com essas estratégias de perda de peso mais agressivas.

Além do cuidado com a progressão da dose, que deve ser orientada por um médico capacitado para tratar obesidade, o uso do Wegovy também deve ser feito junto a mudanças de estilo de vida, priorizando uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas - tudo isso com acompanhamento multidisciplinar.

