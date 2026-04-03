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Saúde Wegovy oral X orforgliprona, da fabricante do Mounjaro: qual leva à maior perda de peso? Novas pílulas, que representam próxima fronteira do combate à obesidade, foram aprovadas nos EUA e estão em análise na Anvisa

Nesta semana, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou a orforgliprona, nova pílula para perda de peso da Eli Lilly, mesma fabricante do Mounjaro.

O remédio, que será vendido com o nome comercial de Foundayo, foi autorizado para indivíduos com obesidade ou sobrepeso e uma comorbidade associada a ele.

Esse é o segundo comprimido aprovado da nova classe de medicamentos que proporciona um emagrecimento inédito e tem se popularizado com suas versões injetáveis, os análogos de GLP-1. Eles simulam a ação do hormônio GLP-1, que promove a saciedade e retarda o esvaziamento gástrico.

Em dezembro do ano passado, a FDA deu o sinal verde para o Wegovy em pílula, uma versão oral da famosa caneta emagrecedora da farmacêutica Novo Nordisk, à base de semaglutida.

Ambos os medicamentos ainda não foram aprovados no Brasil, mas estão em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Qual comprimido proporciona a maior perda de peso?

Em um dos testes que levaram à aprovação do Wegovy oral, publicado na revista científica The New England Journal of Medicine, após um período de 71 semanas com o comprimido na dose de 25 mg foi estimada uma perda de 13,6% do peso corporal.

Já o teste com a orforgliprona, publicado no mesmo periódico, apontou uma redução estimada de 12,4% com a dose de 36 mg, depois de 72 semanas.

Além disso, um novo estudo, que será apresentado no próximo Congresso Anual da Associação de Medicina da Obesidade, nos EUA, ainda não revisado por pares e conduzido pela Novo Nordisk, também apontou que o Wegovy oral na dose de 25 mg é mais eficaz que a orforgliprona de 36 mg para perda de peso.

Utilizando dados dos ensaios clínicos, foi feita uma simulação de comparação para avaliar a variação percentual do peso corporal em relação ao basal. Os resultados indicaram que a semaglutida oral de 25 mg apresentou perda de peso maior que a orforgliprona, com cerca de 3,2 pontos percentuais a mais, considerando que todos permanecessem em tratamento.

Por outro lado, porém, a molécula da orforgliprona é mais fácil de ser produzida e tem menos restrições de uso do que o Wegovy oral, o que pode tornar sua adesão mais fácil.

A orforgliprona pode ser tomada em qualquer horário do dia, sem impeditivos de comida ou água. Já o Wegovy oral precisa ser administrado assim que o paciente acordar, com o estômago vazio e com um copo de água de até, no máximo, 118ml. Também é preciso esperar 30 minutos depois para poder comer, beber algo ou tomar outros remédios.

Outra boa notícia em relação à orforgliprona é que um estudo da Eli Lilly avaliou pessoas que pesavam mais de 100kg, tomaram Wegovy ou Mounjaro e, depois de um período de 72 semanas em que tiveram uma redução significativa do peso, trocaram as injeções semanais pela pílula nova.

O acompanhamento de mais 52 semanas tomando o comprimido mostrou que os pacientes conseguiram manter o peso perdido, recuperando, no máximo, cerca de 6kg, enquanto geralmente aqueles que apenas interrompem as canetas recuperam quase totalmente o peso ao longo do tempo.

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