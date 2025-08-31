A- A+

CIÊNCIA Wegovy reduz em 57% o risco de infarto e AVC, em comparação com Mounjaro, mostra novo estudo Análise de vida real que comparou os dois medicamentos para obesidade foi apresentada no Congresso Europeu de Cardiologia

O Wegovy, injeção para obesidade à base de semaglutida 2,4 mg (mesmo princípio ativo do Ozempic), se mostrou mais eficaz que o Mounjaro, medicamento para diabetes e obesidade à base de tirzepatida, na redução do risco de eventos cardiovasculares como infarto, AVC ou morte.

A conclusão é de um estudo de vida real feito com pacientes com obesidade e doença cardiovascular, apresentado neste domingo (31) no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madrid.

Estudos de vida real, que reúnem evidências a partir da experiência real de pacientes, complementam os ensaios clínicos randomizados, considerados o padrão-ouro para avaliar a segurança e eficácia de um tratamento8.

O STEER foi um estudo retrospectivo e observacional de vida real que avaliou a eficácia de Wegovy (semaglutida 2,4 mg) em comparação com Mounjaro (tirzepatida) na prevenção de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) em adultos dos EUA com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular (DCV) estabelecida, sem histórico de diabetes.

A análise incluiu participantes do banco de dados norte-americano Komodo Research (de 1º de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2025), com 45 anos ou mais, que iniciaram tratamento com Wegovy ou tirzepatida a partir de 13 de maio de 2022. Cada grupo contou com 10.625 participantes.

Os resultados mostram que, entre os pacientes que seguiram o tratamento continuamente, Wegovy demonstrou uma redução de risco de 57% para infarto, AVC e morte (cardiovascular ou por qualquer causa) em comparação com o Mounjaro (tirzepatida). Foram registrados apenas 15 eventos cardiovasculares (0,1%) no grupo de Wegovy, contra 39 eventos (0,4%) no grupo de Mounjaro.

Considerando todos os pacientes que iniciaram o tratamento, independentemente de interrupções, Wegovy manteve uma redução de risco significativa, de 29% para os mesmos desfechos em comparação com Mounjaro.

"Esses dados são um marco e reforçam o que os estudos clínicos já apontavam: o tratamento da obesidade com semaglutida vai muito além da perda de peso. Comprovar essa superioridade na redução de eventos cardiovasculares graves em um cenário de vida real, com pacientes que encontramos em nossos consultórios, nos dá uma confiança ainda maior", afirma Marília Fonseca, endocrinologista e diretora da área médica da Novo Nordisk no Brasil, em comunicado.

Obesidade e doença cardiovascular

Doenças cardiovasculares são a principal causa de incapacidade e morte no mundo. Todos os anos, quase 21 milhões de pessoas morrem em decorrência dessas condições.

A obesidade está diretamente associada a complicações, mortalidade e hospitalizações por doenças cardiovasculares. Apesar de a mortalidade por essas doenças ter diminuído nas últimas duas décadas, as mortes cardiovasculares associadas à obesidade aumentaram significativamente. Atualmente, duas em cada três mortes relacionadas à obesidade estão ligadas a doenças cardiovasculares.

