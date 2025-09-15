A- A+

Saúde Wegovy reduz "ruído alimentar" e melhora o bem-estar mental, diz novo estudo O número de pessoas que relataram ter pensamentos constantes sobre comida ao longo do dia diminuiu 46% após o início do tratamento com o medicamento injetável

Pessoas em tratamento com Wegovy (semaglutida 2,4 mg), medicamento para obesidade da Novo Nordisk, apresentaram uma queda substancial no "ruído alimentar" e melhorias em seu bem-estar mental e estilo de vida.

Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada nos EUA com pessoas em tratamento com o medicamento injetável, cujos resultados foram apresentados nesta segunda-feira (15), no congresso da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) 2025, em Viena, Áustria.

"Ruído alimentar" é o termo usado para descrever pensamentos indesejados e intrusivos sobre comida. Isso pode afetar o bem-estar mental, a qualidade de vida e os esforços de pessoas com sobrepeso ou obesidade para perder peso.

Na pesquisa, 550 pessoas em tratamento com Wegovy responderam ao Questionário de Ruído Alimentar, que foi previamente validado com 22 perguntas para avaliar o impacto de Wegovy no bem-estar mental e nos hábitos alimentares relacionados ao "ruído alimentar".

Os resultados mostraram que durante o tratamento com Wegovy, houve uma queda de 46% no número de pessoas que relataram ter pensamentos constantes sobre comida ao longo do dia. A proporção de participantes que afirmaram que o "ruído alimentar" tinha um efeito negativo em suas vidas era de 60% antes do tratamento, caindo para 20% entre os entrevistados em tratamento com o medicamento.

Cerca de dois terços (64%) dos entrevistados relataram que sua saúde mental melhorou desde o início do tratamento com Wegovy. A grande maioria também relatou o desenvolvimento de um estilo de vida mais saudável (76%) e hábitos mais saudáveis (80%).

"Existem muitos fatores que desafiam as pessoas com sobrepeso ou obesidade em seus esforços para perder peso, incluindo o 'ruído alimentar'", diz Filip Knop, vice-presidente sênior e futuro diretor médico da Novo Nordisk, em comunicado.

"É muito animador ver esses novos dados de pessoas usando Wegovy, que mostram que, além da perda de peso, o medicamento pode ajudar a silenciar pensamentos perturbadores sobre comida, apoiar a melhora do bem-estar mental e permitir que as pessoas vivam vidas mais saudáveis."

A Novo Nordisk continua a investigar como a obesidade impacta o dia a dia das pessoas. Uma próxima apresentação na EASD destacará o comportamento alimentar e o controle da alimentação com semaglutida, a partir do estudo clínico STEP UP, que demonstrou perda de peso média de 21% com a dose mais alta de Wegovy (semaglutida 7,2 mg), sendo que um terço dos participantes perdeu 25% ou mais em relação ao grupo que usou placebo.

Os resultados se somam às crescentes evidências dos amplos benefícios da semaglutida para a saúde de pessoas com obesidade, além de seu efeito já estabelecido na perda de peso. Os resultados completos dos estudos clínicos STEP UP e STEP UP T2D foram publicados na The Lancet Diabetes & Endocrinology em 14 de setembro de 2025.

