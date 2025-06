A- A+

SAÚDE Wegovy: triplo da dose é seguro e faz perda de peso chegar a 25%, diz farmacêutica Em estudo clínico apresentado nos EUA, versão com dose maior do remédio mostrou eficácia superior e perfil de segurança semelhante ao já conhecido

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk apresentou nas Sessões Científicas da Associação Americana de Diabetes, em Chicago, nos Estados Unidos, os resultados de um estudo clínico que avaliou o tratamento com o triplo da dose do Wegovy usada hoje. Os resultados mostraram que o aumento é seguro e eleva a perda de peso a até 25% depois de 72 semanas.

Na formulação atual, o Wegovy, cujo princípio ativo é a semaglutida, vai até 2,4 mg. No estudo STEP UP, a Novo Nordisk decidiu avaliar se uma dosagem de 7,2 mg poderia proporcionar uma maior eficácia contra a obesidade mantendo o perfil de segurança do medicamento.

Os testes envolveram 1.407 adultos com IMC igual ou maior a 30 kg/m2 e sem diabetes. Eles foram divididos em dois grupos, em que um recebeu a dose padrão, de 2,4 mg, e o outro a dosagem triplicada. Os voluntários não sabiam em qual grupo estavam e passaram, em conjunto, por intervenções de estilo de vida, com prática de exercícios.





Ao fim das 72 semanas, cerca de um ano e quatro meses, o primeiro grupo alcançou uma perda de, em média, 17,5% do peso, semelhante ao observado nos outros estudos clínicos com a dose de 2,4 mg de semaglutida. Já o segundo grupo, que recebeu injeções semanais de 7,2 mg, teve uma perda de 20,7%. Além disso, um terço dos participantes perdeu 25% ou mais.

“O estudo STEP UP demonstrou que podemos aumentar a dose de semaglutida e alcançar uma perda de peso maior do que a observada anteriormente, em linha com o perfil de segurança já estabelecido da semaglutida. Isso pode oferecer uma nova opção para pessoas que não atingem suas metas de peso”, diz Sean Wharton, autor principal do estudo e diretor médico da Wharton Medical Clinic, no Canadá, em nota.

Para Ludovic Helfgott, vice-presidente executivo de Estratégia de Produtos e Portfólio da Novo Nordisk, os achados “reafirmam a significativa eficácia da semaglutida na perda de peso para pessoas com obesidade”.

Helfgott afirma ainda que os planos da empresa envolvem novos fármacos, mas também “maximizar o valor da semaglutida”, incluindo por meio de uma versão oral do Wegovy que aguarda aprovação nos Estados Unidos e “poderá se tornar a primeira pílula de GLP-1 a oferecer perda de peso em dois dígitos.”

Em relação à segurança da dose de 7,2 mg, a Novo Nordisk disse que o medicamento foi “bem tolerado, consistente com os estudos anteriores” envolvendo semaglutida. “Os eventos adversos mais comuns foram gastrointestinais, e a grande maioria foi de leve a moderada durante a fase de escalonamento da dose, diminuindo ao longo do tempo — padrão consistente com a classe dos agonistas do GLP-1”, continuou.

Os efeitos gastrointestinais levaram 3,3% das pessoas tratadas com semaglutida de 7,2 mg a descontinuarem o tratamento, percentual que foi de 2% entre aqueles que receberam 2,4 mg.

