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União Europeia 'Welcome back', diz Macron sobre a possibilidade do Reino Unido retornar à UE "Se os britânicos querem voltar e se o primeiro-ministro está caminhando nessa direção, acho que é uma ótima notícia, tanto para o seu país quanto para os europeus", acrescentou Macron em uma coletiva de imprensa em Madri

"Welcome back" (Bem-vindo de volta), disse o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quarta-feira (30), referindo-se ao debate aberto pelo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que não descartou o retorno do Reino Unido à União Europeia (UE).

"Se os britânicos querem voltar e se o primeiro-ministro está caminhando nessa direção, acho que é uma ótima notícia, tanto para o seu país quanto para os europeus", acrescentou Macron em uma coletiva de imprensa em Madri.

Durante seu discurso na terça-feira na conferência do Partido Trabalhista em Liverpool, o chefe de Governo britânico afirmou que deseja apresentar "diferentes opções" para as relações de longo prazo com a UE, antecipando uma cúpula planejada para antes do final do ano.

Questionado nesta quarta-feira (30) pela BBC Radio 4, Burnham mencionou a possibilidade de manter o status quo, "se as pessoas acharem que é assim que devemos ficar", retornando à união aduaneira, ao mercado único, "ou indo até o fim", ou seja, ingressando novamente na UE.

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