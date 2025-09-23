Qua, 24 de Setembro

Mundo

WhatsApp e Twitch podem ser proibidos para menores de 16 anos na Austrália

A chefa da Comissão de eSegurança australiana, Julie Inman Grant, escreveu para mais de 16 empresas para que "autoavaliem" se estão dentro das condições da proibição

Plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube já tinham sido incluídas na proibiçãoPlataformas como Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube já tinham sido incluídas na proibição - Foto: Freepik

A Austrália poderia incluir as empresas tecnológicas WhatsApp e Reddit, bem como a gigante do streaming Twitch e a plataforma de jogos Roblox, na proibição nacional às redes sociais para menores de 16 anos, anunciou nesta quarta-feira (24, data local) o órgão regulador do país.

Plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube já tinham sido incluídas na proibição, adotada na Austrália pela primeira vez no mundo.

A chefa da Comissão de eSegurança australiana, Julie Inman Grant, escreveu para mais de 16 empresas para que "autoavaliem" se estão dentro das condições da proibição.

A lista inclui também Pinterest, Lego Play, a empresa de streaming Kick e a plataforma de jogos Steam.

As empresas deverão apresentar argumentos se acreditam que sua plataforma pode ficar isenta da proibição, indicou a emissora de televisão nacional ABC.

Inman Grant disse à ABC que alguns casos são "bastante claros", mas que a comissão lhes "dará o devido processo".

O órgão regulador adiantou que, no início, focará em plataformas com maior número de usuários, nas quais há maior risco de dano.

