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Tecnologia WhatsApp lança recursos para iPad, carros e compartilhamento de música Segundo a empresa, a mudança de comportamento motivou o desenvolvimento de parcerias e ferramentas para que o serviço "se encaixe" na rotina multiplataforma dos usuários

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (22) uma série de atualizações que reforçam a estratégia da plataforma de se tornar cada vez menos dependente dos celulares e mais presente no dia a dia dos usuários, que hoje transitam entre tablets, computadores e até o painel do carro para se comunicar.

Segundo a empresa, a mudança de comportamento motivou o desenvolvimento de parcerias e ferramentas para que o serviço "se encaixe" na rotina multiplataforma dos usuários, acompanhando-os onde quer que estejam.

Conta própria no iPad

Uma das principais demandas do público desde o lançamento do aplicativo para iPad, no ano passado, era a possibilidade de criar uma conta diretamente no tablet, sem precisar de um smartphone vinculado. Agora isso já é possível: basta abrir o WhatsApp no iPad e concluir o cadastro por lá, sem depender de outro aparelho.

CarPlay e Android Auto reformulados

A experiência do WhatsApp dentro dos carros também foi reformulada tanto no CarPlay ( Apple) quanto no Android Auto ( Google). Com as mãos livres, o motorista poderá ouvir e responder mensagens, fazer ligações, consultar o histórico de chamadas e acessar contatos favoritos diretamente pela tela multimídia do veículo.

PDFs direto na conversa

Outra novidade é a possibilidade de abrir arquivos em PDF sem precisar baixá-los antes. O recurso, disponível nas versões web e desktop, desenvolvido com tecnologia da Adobe Acrobat, também permite fazer edições simples nos documentos, como destacar trechos e adicionar comentários, tudo dentro da própria conversa.

Música nos Status

O WhatsApp também passa a permitir o compartilhamento de músicas do Apple Music ou do Spotify diretamente nos Status. Com poucos toques, o usuário pode mostrar aos contatos o que está ouvindo no momento — um recurso que a empresa descreve como uma forma de tornar os Status mais autênticos e expressivos.

De acordo com o WhatsApp, todas as funcionalidades já estão em vigor e devem ser liberadas gradualmente aos usuários nas próximas atualizações do aplicativo.

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