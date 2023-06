WhatsApp Web fora do ar? App apresenta instabilidade durante a tarde

A- A+

O WhatsApp está apresentando problemas de funcionamento durante a tarde desta segunda, levando a uma onda de reclamações nas redes sociais. No Twitter, o assunto está nos Trending Topics, que monitora os principais assuntos comentados pelos usuários.

Além disso, o Down Detector, plataforma online de monitoramento de aplicativos e sites, mostra que as queixas começam a surgir pouco antes das 14 horas no Brasil, atingindo pico às 15:13, com cerca de 5.300 registros de usuários.

Nos Estados Unidos, também houve instabilidade, mas poucos internautas informaram algum problema de funcionamento (743 no pico). No Reino Unido, esse número foi um pouco mais, com 1.512 registros.

O Globo procurou o WhatsApp para saber detalhes sobre o mau funcionamento, mas não teve resposta até o fechamento do texto.

