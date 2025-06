Whey protein: Anvisa suspende lote de suplemento por presença de glúten; saiba qual

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu um lote de uma marca do suplemento alimentar em pó Whey Protein após identificar a presença de glúten no produto, embora a substância não estivesse declarada no rótulo.

O glúten foi identificado em unidades do lote 2408J5 do 100% Full Whey, da marca Fullife Nutrition, da empresa SFS Alimentos LTDA. Com isso, a agência proibiu a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso dos produtos e determinou o seu recolhimento.





A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira e “foi adotada após análise que identificou, em laboratório, a presença de glúten, com detecção de trigo, centeio e cevada no produto, diferentemente do declarado no rótulo”, diz a Anvisa em nota.

Além disso, a avaliação “também identificou alegações não permitidas na rotulagem, levando informações enganosas ao consumidor”, continua. Os testes foram realizados pela Fundação Ezequiel Dias, (Funed/Lacen-MG).

Na mesma publicação no DOU, o órgão sanitário brasileiro também suspendeu e determinou o recolhimento do lote 371LAG2419 da Canela-da-China em pó da marca Kinino, da empresa H.L. do Brasil Indústria e Com. de Produtos Alimentícios LTDA.

“A determinação é decorrente da verificação, por meio de uma análise, da presença de amido, que não é um componente característico da canela. O produto ainda teve resultado insatisfatório na avaliação de elementos histológicos e na pesquisa de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas. Os parâmetros identificados não estão de acordo com a legislação sanitária”, explica a Anvisa.

Os testes com a canela em pó também foram realizados pela Funed.

