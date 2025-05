A- A+

SAÚDE Whey protein: é melhor beber proteína com leite ou água? Nutricionista explica que a mistura de proteína em pó com leite ou água depende de vários fatores, incluindo objetivos de saúde e preferências pessoais

O whey protein é um composto feito com as proteínas presentes do soro do leite que ajuda no aumento da massa muscular, na imunidade e no desempenho em atividades físicas. Por isso, muitos de seus consumidores são frequentadores de academias. Atualmente, existem também proteínas em pó à base de proteínas vegetais e colágeno, procuradas por pessoas com restrições alimentares. Nestes casos, o princípio é o mesmo.

Além dos benefícios citados acima, esse tipo de composto complementa a alimentação, oferecendo uma alternativa a quem necessita ou deseja aumentar a ingestão de proteínas, como idosos, por exemplo. Para ser ingerida, essa proteína em pó é misturada com algum líquido, formando um "shake". Em geral, os líquidos preferidos para a mistura são água ou leita. Mas, afinal, qual destes é melhor?





A mistura de proteína em pó com leite ou água depende de vários fatores, incluindo objetivos de saúde e preferências pessoais, de acordo com informações da nutricionista Jilian Kubala, no site especializado Health.com.

Se você deseja manter seu shake de proteína o mais baixo possível em calorias, a água é uma opção melhor do que o leite, já que a água não contém calorias.

Benefícios de consumir whey protein com água

A água não contém calorias, tornando os shakes de proteína à base de água uma escolha melhor para quem deseja manter a bebida com o mínimo de calorias possível. Um shake feito com água e uma porção de 30 gramas de whey protein em pó contém 100 calorias e 25 gramas de proteína. O mesmo shake feito com uma xícara de leite integral contém 249 calorias e 32,98 gramas de proteína.

Além de serem mais baixos em calorias, os shakes de proteína à base de água podem ser mais convenientes para quem gosta de prepará-los na rua. Por exemplo, você pode facilmente preparar um shake de proteína usando água de um bebedouro na academia, na escola ou no trabalho.

Os shakes à base de água também podem ser uma escolha melhor para quem busca reduzir a ingestão de carboidratos. Se você está em uma dieta com baixo teor de carboidratos ou deseja escolher opções com baixo teor de carboidratos para regular melhor o açúcar no sangue, pode ser uma boa ideia optar por shakes de proteína à base de água em vez de shakes de proteína à base de leite.

A água não contém carboidratos, enquanto o leite integral — dependendo do percentual de gordura — contém entre 11 e 12 gramas de carboidratos por xícara.

Benefícios do whey prontein com leite

Misturar whey prontein com leite irá aumentar ainda mais o teor de proteína da bebida, já que uma xícara de leite contém cerca de 8 gramas de proteína. Além disso, o leite contém proteínas do soro do leite e caseína, que estimulam o crescimento muscular. É por isso que o leite e o achocolatado são populares entre aqueles que buscam ganhar massa muscular.

O leite também fornece carboidratos, que repõem os estoques musculares de glicogênio, a forma de armazenamento de glicose que seu corpo usa como energia durante treinos intensos. Pesquisas mostram que beber leite após o exercício aumenta o crescimento muscular, reduz a dor e os danos musculares induzidos pelo exercício e reidrata os músculos tão eficazmente quanto (ou até melhor do que) as bebidas de recuperação comerciais.

Combinar leite com proteínas em pó, como a proteína do soro do leite ou proteínas vegetais, pode estimular o crescimento muscular, aumentar a força e auxiliar na reparação muscular após o exercício. Outro benefício de usar leite para fazer shakes de proteína é que o leite confere aos shakes uma textura mais cremosa do que a água, o que pode torná-los mais apetitosos.

Pessoas que não bebem leite de vaca, mas querem outra opção além de água, podem recorrer aos leites vegetais, como de amêndoa, soja, aveia ou castanhas. Eles podem dar ao shake proteico uma textura cremosa e fornecer nutrientes adicionais.

Por exemplo, o leite de soja contém 9 gramas de proteína por xícara, o que é mais do que o encontrado na mesma porção de leite de vaca. Isso torna a bebida uma boa opção para pessoas em dietas à base de plantas que desejam adicionar proteína extra aos seus shakes. Já os leites de amêndoa e castanha de caju, são pobres em proteína, mas podem fornecer uma textura cremosa aos shakes proteicos.

Qual é melhor para o treino?

Misturar a proteína em pó com leite pode ser uma opção melhor para quem quer melhorar os resultados do treino de força. Estudos mostraram que o leite auxilia no crescimento muscular e reduz a dor e os danos musculares após os treinos.

Por outro lado, o artigo esclarece que qualquer tipo de proteína em pó, mesmo as vegetais, que normalmente são à base de ervilha, oferecem os mesmos benefícios. Portanto, embora beber o shake de proteína com leite possa ter algumas vantagens adicionais, o consumo da proteína em pó em sí - com água, leite ou qualquer outra bebida - já trará vantagens para o treino de força.

