suplemento Whey protein: o que é, para que serve e como tomar Proteína do soro do leite auxilia no aumento da massa muscular, na melhora da imunidade e no controle de inflamações

Ao lado da creatina, o whey protein é um dos mais famosos suplementos entre frequentadores de academia. Feito de proteína em pó extraída do soro do leite, o whey protein contém aminoácidos que são considerados essenciais para a construção de músculos e tecidos do corpo, como a alfa-globulina e a beta-globulina. Dessa forma, ele ajuda a aumentar a massa muscular, mas também melhora a imunidade e atua no controle da inflamação.

Qual o whey protein é mais indicado?

Existem três tipos diferentes de whey protein, de acordo com a concentração das substâncias: isolado, concentrado e hidrolisado. Mas, afinal, qual é o melhor? Para saber o tipo ideal, é importante consultar um especialista. Há também muitas dúvidas sobre como tomar o suplemento. Como ele é em pó, o produto pode ser ingerido de diversas formas, como dissolvido em água, sucos e shakes, ou junto aos alimentos.

Para que serve o whey protein?

O whey protein é a proteína do soro do leite. O suplemento fornece todos os aminoácidos essenciais que não são produzidos pelo organismo, além de ser rico em BCAA —aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, isoleucina e valina), importantes para a produção de fibras musculares.

Para quem o whey protein é indicado?

O suplemento é indicado para pessoas que não conseguem obter a quantidade de proteína necessária por dia apenas através da alimentação. Em geral, é usado por atletas que praticam esportes aeróbicos de longa duração e pessoas que buscam hipertrofia, ganho de força e potência muscular. Mas esse suplemento também pode ser um bom aliado para idosos, pessoas que não gostam ou não comem proteína animal, além de pessoas com obesidade e pacientes internados na UTI.

Como tomar whey protein?

Há muitas dúvidas sobre como tomar whey protein: antes ou depois do treino? Pesquisas mostram que tanto faz. Na verdade, o importante é consumir ao longo do dia a quantidade total de proteínas que o corpo precisa. Além disso, o corpo não consegue absorver de uma única vez mais do que 35, no máximo 40 gramas, de proteína. Então, é importante que o consumo seja feito de forma fracionada, ao longo do dia.

Como ele é em pó, a maioria dos fabricantes recomenda dissolvê-lo em água. Mas o produto pode ser ingerido de diversas formas, como dissolvido em sucos e shakes ou ainda junto aos alimentos.

Qual a quantidade ideal de whey protein por dia?

Em uma publicação sobre o assunto em sua coluna no Globo, o professor de educação física Marcio Atalla, explica que o consumo de proteína diário deve variar entre 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa que pesa 70 quilos deve consumir de 90 a 140 gramas de proteína por dia. Essa variação leva em conta sexo, idade, objetivo, algum tipo de doença, entre outros.

Quais são os tipos de whey protein?

O whey protein pode ser encontrado em três diferentes categorias:

Isolado: geralmente, contém cerca de 90% de proteína e um teor muito baixo de outros compostos, como carboidratos e gorduras. Essa característica possibilita uma absorção mais rápida.

Concentrado: passa apenas por uma filtragem e conserva outros compostos como carboidratos, incluindo a lactose, minerais e gorduras do leite. Tende a ser mais barato, mas tem menor teor proteico e absorção mais demorada do que os outros tipos de whey.

Hidrolisado: versão isolada que passou por um processo de quebra dos aminoácidos, facilitando a digestão e absorção. É o mais caro entre os três tipos e tende a oferecer menos BCCA que o whey isolado.

Para saber o tipo ideal, é importante consultar um especialista.

Qual o efeito colateral do uso de whey protein?

O excesso de proteína, assim como de qualquer outro nutriente, é também excesso de calorias. E o estoque é feito na forma de gordura. Além disso, o uso exagerado de proteína pode levar a sobrecarga renal e ao desenvolvimento de acne.

