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Tecnologia

Wikipedia se opõe ao uso da IA para editar artigos

A Wikipedia se esforça em limitar o papel da IA em seu funcionamento, mas os modelos de inteligência artificial se alimentam do conteúdo da enciclopédia online para responder perguntas dos usuários

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Wikipédia chega aos 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundoWikipédia chega aos 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundo - Foto: Wikipédia/Divulgação

A enciclopédia online Wikipedia vai se opor ao uso da inteligência artificial (IA) no processo de edição dos artigos de sua plataforma, explicou à AFP seu cofundador, Jimmy Wales, que disse não confiar "o suficiente" nesta tecnologia.

"Não deixaremos que a IA edite diretamente (nossos artigos) porque, na realidade, não podemos confiar o suficiente nela", afirmou, à margem de um evento organizado pela Octopus Energy, em Londres.

Embora "seja difícil saber como a IA será dentro de 25 anos", o problema das alucinações ou erros no curto prazo "segue sendo extremamente grave" para a Wikipedia, que pretende reunir o conhecimento do planeta em uma mesma plataforma graças às contribuições livres de milhões de voluntários.

A plataforma não descarta, no entanto, recorrer a agentes de IA para realizar o acompanhamento de certos temas especializados, como por exemplo "o falecimento de um professor de biologia de 97 anos que tinha desaparecido dos meios de comunicação" e que poderia passar despercebido pelos editores.

A Wikipedia se esforça em limitar o papel da IA em seu funcionamento, mas os modelos de inteligência artificial se alimentam do conteúdo da enciclopédia online para responder perguntas dos usuários.

Apesar de "uma queda de 8% no tráfego humano" devido à concorrência da IA, "temos observado um aumento" pelo forte crescimento das visitas dos robôs de IA, destaca o cofundador da web, criada em 2001 em conjunto com Larry Sanger.

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Esta diminuição das visitas é "significativa, mas não desastrosa", segundo Wales.

Seu modelo econômico se baseia nas doações, mas a Wikipedia também assinou acordos com várias gigantes tecnológicas.

O conteúdo segue gratuito, mas a web pede às empresas de IA que a "bombardeiem com milhões de consultas" que compensem a "parte que lhes corresponde" pelo uso de suas máquinas.

O cofundador da Wikipedia não revela a quantia exata dos acordos, mas se mostrou "bastante satisfeito com os avanços" neste âmbito.

"Temos tido muito sucesso com um bom número de atores importantes e começamos a bloquear aqueles que não se comportam corretamente", declarou.

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