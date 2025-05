A- A+

TV GLOBO William Bonner elogia comportamento de Ilze Scamparini durante conclave A atitude da jornalista com Bonner chamou atenção dos internautas nessa quinta (8), enquanto realizavam a cobertura do conclave

O comportamento de Ilze Scamparini durante a cobertura do conclave na quarta-feira, 7, ao lado de William Bonner, repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram a situação, destacando o clima de constrangimento entre os jornalistas.

Na noite dessa quinta (8) durante a transmissão do Jornal Nacional, Bonner aproveitou o fim de sua cobertura no Vaticano para elogiar o profissionalismo de Ilze, afastando qualquer dúvida sobre um possível desconforto entre eles. Segundo o jornalista, a repórter estava com dor e sentia frio durante a última transmissão.



"Já que essa edição histórica começou com uma reportagem da Ilze Scamparini, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo", disse Bonner ao vivo no JN desta quinta-feira, 8.

"Porque, mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso de uma lesão no joelho, a Ilze ficou aqui com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14 graus. [...] E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão", concluiu.

A repercussão sobre o comportamento da repórter ganhou força nas redes sociais após Ilze demonstrar aparente desconforto ao lado de Bonner. Ela evitou contato visual com ele e chegou a se esquivar de um toque do jornalista.

