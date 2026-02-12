A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval do Recife: Wilma Lessa oferece atendimento a mulheres vítimas de violência 24 horas por dia Mulheres que vivenciam contextos de violência recebem atendimento sigiloso e gratuito

Durante o Carnaval 2026, o Governo de Pernambuco, por meio do Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa (SAMWL), segue oferecendo atendimentos 24 horas por dia às mulheres vítimas de violência.

A medida se alinha ao compromisso ético firmado diariamente pelo espaço, localizado no Hospital Agamenon Magalhães (HAM), em Casa Amarela, que oferece assistência multiprofissional integralmente durante todo o ano, nos sete dias da semana.

No serviço, mulheres em contexto de violência recebem atendimento gratuito e sigiloso. Entre as práticas adotadas se destacam a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), indicada nos casos de violência sexual, o acolhimento especializado e as consultas com psicóloga, assistente social, enfermeira e tocoginecologista.

O Wilma Lessa também oferece, em situações dessa natureza, contracepção de emergência, interrupção da gravidez nos casos previstos em lei decorrentes de agressão sexual, acompanhamento social, além do encaminhamento ao pré-natal e, quando indicado, à cirurgia plástica reparadora e reconstrutiva de sequelas físicas da violência, realizada no próprio Agamenon Magalhães.

Durante os festejos carnavalescos de 2025, o SAMWL registrou 11 atendimentos, sendo nove deles de mulheres retornando para acompanhamento clínico e psicossocial.

Ainda no último ano, de janeiro a junho, o serviço registrou o atendimento de 591 pessoas em situações de violência. Desses casos, 155 foram provenientes de agressão sexual.

A psicóloga do Wilma Lessa, Nelma Melo, falou da necessidade das mulheres serem encorajadas a procurar ajuda.

"É muito importante a divulgação do serviço e o estímulo e apoio para que as mulheres procurem ajuda. Às vezes a pessoa não percebe que está sendo vítima de violência, sendo necessário que os profissionais da saúde, assistência e segurança possam identificar tais situações e fazer o encaminhamento ao serviço", ressaltou.

"A sociedade também é aliada importante na identificação e apoio para auxiliar na busca pela rede de atendimento à mulher", concluiu.

Espaço Wilma Lessa

Criado em 18 de junho de 2001, o Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa (SAMWL) funciona anexado ao Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, 24 horas por dia, nos setes dias da semana.

O espaço é referência estadual no atendimento gratuito e sigiloso a adolescentes a partir dos 12 anos, mulheres e pessoas que se identificam como tal, além de indivíduos com capacidade de gestar, vítimas de violência.

O acesso é realizado por demanda espontânea ou encaminhamento por unidades de saúde, delegacias e serviços de proteção. Para mais informações, o SAMWL disponibiliza o seguinte telefone: (81) 3184-1740.

Veja também