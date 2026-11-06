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Doença Wisconsin registra primeira morte por sarampo desde 1990 Estados Unidos enfrentam o pior surto em décadas da doença, que foi declarada erradicada em 2000, mas voltou nos últimos anos devido ao crescente ceticismo em relação às vacinas

Um menino morreu após contrair sarampo em Wisconsin, a primeira morte pela doença no estado americano em mais de 35 anos, informaram as autoridades.

Os Estados Unidos enfrentam o pior surto em décadas da doença, que foi declarada erradicada em 2000, mas voltou nos últimos anos devido ao crescente ceticismo em relação às vacinas.

"Com pesar, anunciamos a primeira morte em muitos anos de uma criança, relacionada com um surto de sarampo em Wisconsin", informou em um comunicado a secretária de Saúde do estado, Kirsten Johnson.

"Qualquer morte de criança é uma tragédia, em particular quando se trata de uma doença que poderia ser evitada com uma vacina", acrescentou.

O Departamento de Saúde afirmou que esta é a primeira morte registrada por sarampo em Wisconsin desde 1990.

O atual surto de sarampo havia provocado, até 29 de outubro, 4.834 casos em 47 estados do país, segundo as autoridades de saúde.

Em Wisconsin, o Departamento de Saúde registrou 431 casos em 13 condados desde o início do ano.

Nova York, por sua vez, registrou na segunda-feira a primeira morte por sarampo em seu território em 30 anos.

O sarampo causa febre, dificuldades respiratórias, erupções dolorosas e, em casos graves, pneumonia e inflamação cerebral, que podem levar à morte.

A doença causa dezenas de milhares de mortes por ano em todo o mundo.

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