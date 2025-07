A- A+

ORIENTE MÉDIO Wizz Air encerra operações no Oriente Médio devido à instabilidade geopolítica Em um comunicado publicado na rede X, a empresa afirmou estar realizando uma "reorganização estratégica"

A companhia aérea húngara de baixo custo Wizz Air anunciou, nesta segunda-feira (14), a suspensão de todos os voos dos Emirados Árabes Unidos devido à falta de lucratividade, citando como justificativa a instabilidade do Oriente Médio, assolado por conflitos.

Em um comunicado publicado na rede X, a Wizz Air Holdings afirmou estar realizando uma "reorganização estratégica" após "uma reavaliação completa da dinâmica de mercado, dos desafios operacionais e dos desenvolvimentos geopolíticos" na região.

A guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em solo israelense, assim como as recentes hostilidades entre Israel e Irã, levaram a repetidos fechamentos do espaço aéreo e à queda da demanda, informou a empresa.

Portanto, a companhia "suspenderá todas as operações" de Abu Dhabi a partir de 1º de setembro de 2025 e "se concentrará na Europa Central e Oriental" e em "certos mercados da Europa Ocidental".

