Wolgang Schäuble, guardião da austeridade fiscal europeia, morre aos 81 anos

Wolfgang Schäuble, que ajudou a construir a reunificação alemã e se tornou a imagem da austeridade fiscal durante a crise da dívida do euro, morreu na noite de terça-feira (26), aos 81 anos.

Paralisado da cintura para baixo e em uma cadeira de rodas após sofrer um atentado durante um comício em 1990, Schäuble havia perdido a liderança do partido para Angela Merkel em 2000, mas depois foi escolhido por ela como ministro de Finanças.

“Seu intelecto, seu prazer com o debate democrático, sua visão de mundo conservadora e sua sagacidade retórica o distinguiam”, afirmou em nota o chanceler Olaf Scholz, que sucedeu Schäuble como ministro de Finanças em 2018.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nas redes sociais que Schäuble “era um dos mais influentes líderes europeus de sua geração.” E lembrou que havia testemunhado pessoalmente “seu compromisso com a Europa”.

Durante a crise do euro, Lagarde comandava o Fundo Monetário Internacional (FMI). A ascensão de Schäuble na União Democrática Cristã (CDU) guiou o partido na direção da reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim. Sua carreira política começou em 1972, quando ele foi eleito deputado para o Bundestag.

Ao ser nomeado ministro das Finanças por Merkel, em 2009, ele era visto como um dos poucos políticos capazes de tirar a Alemanha da pior crise financeira desde a II Guerra Mundial.

Schäuble abraçou o papel de guardião da disciplina fiscal alemã, uma política ancorada nos limites de endividamento previstos na Constituição. Vilipendiado pelos críticos da austeridade, em seu partido ele era celebrado como o protetor do equilíbrio orçamentário.

Na crise da dívida do euro, ele era visto como vilão por países do sul, como Portugal e Grécia. Em outubro de 2013, o ex-premier José Sócrates disse em entrevista que Schäuble “plantava notícias contra o governo português” na imprensa.

Já Yannis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia, disse que durante a crise do “Grexit”, em 2015, Schäuble queria empurrar os gregos para fora da zona do euro. As políticas de austeridade defendidas pelo ministro alemão fizeram o PIB da Grécia desabar 25%.

Em 2017, ele assumiu a presidência do Bundestag, com vistas a resguardar a democracia após a eleição de deputados do partido de extrema-direita AfD. Ele ficou no cargo até 2021.

Tendo crescido em uma família protestante, Schäuble levou uma moralidade religiosa a um sistema político que prezava o secularismo. Na crise global de 2008 e 2009, ele foi um severo crítico dos executivos que ganhavam salários vultosos enquanto o sistema financeiro estava à beira de um colapso.

“Não seria ruim se essa crise levasse a uma correção de excessos”, disse Schäuble em uma entrevista à revista alemã Stern em novembro de 2008. Ele criticou “grupinhos fechados de executivos que ganhavam milhões por ano.”

Em maio de 2010, durante uma reunião sobre a crise do euro, Schäuble foi internado às pressas em Bruxelas devido a uma reação a remédios. Foi da cama do hospital que ele comandou, por telefone, as negociações sobre um pacote de socorro de US$ 1 trilhão, que ainda envolvia compra de títulos.

Anos depois, Schäuble disse que, naquele ano, ele tentou se demitir do cargo de ministro duas vezes por causa de seus problemas de saúde, mas Merkel não aceitou.

Filho de um consultor fiscal, Schäuble nasceu em 18 de setembro de 1942, em Freiburg. Ele estudou Direito e Economia, e entrou para o CDU em CDU. Ele deixa sua mulher, Ingeborg, e quatro filhos.

