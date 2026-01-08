A- A+

aprendizado Workshop "Danças do Cavalo Marinho" aprofunda saberes em Olinda entre os dias 13 e 22 de janeiro Sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h, com preço único de R$ 50, o workshop é voltado a professores, estudantes, artistas das artes da cena e interessados

O Espaço Casa do Farol, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe entre os dias 13 e 22 de janeiro de 2026 o Workshop Danças do Cavalo Marinho Epistemologias Afro-Indígenas, conduzido pelo mestre do Cavalo Marinho Boi Estrela, e artista da cena contemporânea, Fábio Soares.

A atividade acontece sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h, com preço único de R$ 50, e é voltada a professores, estudantes, artistas das artes da cena e participantes interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre essa manifestação cultural da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O workshop é fruto do projeto “Artes Cênicas e Universidade- repensamento curricular de intervenções antirracistas”, financiado pelo CNPq, com coordenação do professor doutor Erico José Souza de Oliveira, da Universidade de Brasília.

Workshop

A proposta parte de uma perspectiva contracolonial, que compreende o corpo como lugar de conhecimento e reconhece saberes territorializados historicamente invisibilizados pelos modelos acadêmicos tradicionais.

Durante os encontros, os participantes são convidados a compreender o Cavalo Marinho não apenas como expressão artística, mas como prática ancestral atravessada por história, espiritualidade, relações raciais, de gênero e pelos processos de escravização de povos indígenas e africanos no Brasil. A vivência articula dança, música e presença cênica como formas de produção de conhecimento.

Segundo Fábio Soares, a proposta é romper com a ideia de um saber universal e valorizar outras formas de aprendizagem.

“O Cavalo Marinho é um grito de contracolonização. Quando dançamos, tocamos e brincamos, estamos ativando memórias ancestrais e construindo conhecimento a partir do corpo, da experiência e da relação com o território”, afirma.

Metodologia

A metodologia do workshop inclui aquecimentos com saltos, marcação rítmica da música, alongamentos que mesclam elementos da ioga e do Cavalo Marinho, observação e execução de passos, ajustes corporais, discussões em grupo e exercícios voltados à presença cênica e à corporeidade dessa brincadeira popular.

A proposta incentiva cada participante a reconhecer o próprio corpo como uma epistemologia viva, em estado de presença. As inscrições e o pagamento podem ser feitos através deste formulário.

Veja também