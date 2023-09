A- A+

DEBATE Workshop no Recife debate neurobiologia do autismo; saiba como se inscrever Com inscrições já abertas, o evento acontece no dia 14 de outubro com grade de conteúdo liderada pelo renomado neuropediatra Paulo Liberalesso (SP)

O Instituto do Autismo (IDA) e o IEPSIS Cursos estão unindo forças para trazer uma oportunidade única para o Recife-PE e região: o workshop "Neurobiologia do Autismo: do diagnóstico à intervenção".

Este evento educacional e interativo visa fornecer informações valiosas e práticas para pais, cuidadores, educadores, profissionais de saúde e todos aqueles interessados em entender melhor o espectro do autismo e como melhor interagir e apoiar indivíduos autistas.

O workshop acontecerá no sábado 14 de outubro, no Hotel Jangadeiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, das 8h às 18h. As inscrições estão disponíveis por R$ 247, com vagas limitadas, e podem ser feitas através deste link.

A iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento sobre o autismo e promover a conscientização, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde as pessoas com autismo possam prosperar.

Segundo Emília Gama, diretora do IEPSIS Cursos, "Levar um tour pelo país para compartilhar informações sobre a neurobiologia do autismo é uma ação vital. Isso democratiza o acesso ao conhecimento, promove a conscientização e ajuda a construir sociedades mais inclusivas, onde as pessoas com autismo possam prosperar. A iniciativa do IEPSIS, em parceria com o Instituto do Autismo, tem o poder de transformar vidas e criar um impacto positivo em nossa sociedade."

O curso abordará o tema de forma abrangente, desde a base neurobiológica até as estratégias de intervenção mais eficientes. Um dos destaques do evento será a palestra do renomado neuropediatra Dr. Paulo Liberalesso, especialista em Distúrbios da Comunicação, que discutirá os fundamentos básicos do funcionamento cerebral e os critérios diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além disso, o workshop contará com palestras ministradas por Kadu Lins, especialista em psicomotricidade aplicada a crianças e adolescentes autistas, e outros convidados, que compartilharão seus conhecimentos e experiências na área.

Veja também

internacional Contra fake news, União Europeia mira redes sociais para controlar desinformação