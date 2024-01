X, ex-Twitter, hoje vale apenas um terço do que Elon Musk pagou pela plataforma

A- A+

A X, rede social de Elon Musk, agora vale menos de um terço do preço que o bilionário pagou pelo antigo Twitter, informou a Axios, citando informações divulgadas pela Fidelity. A empresa de investimentos, que ajudou Musk a concluir a compra de US$ 44 bilhões, reduziu em mais 11% o valor de sua participação na X no fim de novembro, disse a Axios, citando a última atualização do portfólio do Blue Chip Growth Fund da Fidelity.

Esta é a mais recente de uma série de reduções feitas pela Fidelity depois que a X, de capital fechado, teve dificuldades para reconquistar anunciantes em 2023.

A aquisição do Twitter por Musk no fim de outubro de 2022 foi seguida por uma cascata de mudanças abruptas, desde demissões drásticas e fechamento de escritórios internacionais até a modificação das políticas de moderação e do sistema de verificação da plataforma.

A agitação afastou os anunciantes e estima-se que a receita de 2023 com vendas de anúncios chegue a US$ 2,5 bilhões, muito abaixo da taxa anterior de aproximadamente US$ 1 bilhão por trimestre, informou a Bloomberg News no mês passado.

Em novembro, Musk disse aos anunciantes que abandonaram o X pelo fato de a plataforma não coibir a publicação de posts antissemitas que eles poderiam "se f...". No início do mesmo mês, Musk concordou com uma publicação que dizia que os judeus tinham um "ódio dialético" contra os brancos.

Desde então, essa mensagem atraiu críticas da Casa Branca, bem como de vários investidores da Tesla. Grandes empresas, incluindo a Walt Disney e a Apple, se distanciaram da plataforma.

A agressão verbal de Elon Musk aos anunciantes que estão evitando a rede social X ameaça afundar ainda mais a plataforma, quando o próprio Musk adverte para o desaparecimento da mesma apenas um ano depois de assumir o seu controle.

