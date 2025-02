Xantelasma: entenda por que condição faz colesterol "vazar" pela pele após dieta carnívora

A- A+

Um artigo publicado por pesquisadores do Hospital Geral de Tampa e do Centro de Câncer MD Anderson, ambos nos Estados Unidos, tem repercutido ao compartilhar um caso curioso em que um homem ficou com marcas amarelas nas mãos, nos pés e nos cotovelos causadas por excesso de colesterol.

No relato sobre o paciente, divulgado na revista científica JAMA Cardiology, os médicos explicam que o indivíduo recebeu um diagnóstico de xantelasma. Mas afinal, o que é a doença? E qual a chance de o colesterol alto começar a “vazar” pela pele e formar os acúmulos amarelos?





Os pesquisadores contam que o caso específico foi de um homem de 40 anos que estava há três semanas com os nódulos amarelados pelo corpo, sem demais sintomas. O surgimento das marcas foi associado a um padrão alimentar inusitado seguido pelo paciente: apenas com itens de origem animal, descartando grãos, frutas, legumes e outros alimentos de origem vegetal.

“O paciente adotou uma dieta carnívora aproximadamente 8 meses antes da apresentação. Seus hábitos alimentares incluíam uma alta ingestão de gorduras, consistindo de 1,5 a 2 kg de queijo, pedaços de manteiga e gordura adicional incorporada em seus hambúrgueres diários”, escreveram os médicos.

Como resultado, os exames do paciente revelaram um colesterol acima de 1.000 mg/dL, “significativamente mais alto do que sua linha de base de 210 a 300 mg/dL”, explicam os responsáveis pelo artigo.

Os testes levaram ao diagnóstico de xantelasma, e os pesquisadores alertaram que o caso “destaca o impacto dos padrões alimentares sobre os níveis de lipídios e a importância do controle da hipercolesterolemia para evitar complicações”.

O que é xantelasma?

Segundo informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o xantelasma é caracterizado por depósitos amarelados de gordura e colesterol que se formam abaixo da superfície da pele.

Na maioria dos casos, são associados a níveis elevados de colesterol no sangue. De acordo com a Rede D’Or, o surgimento do problema pode ter relação também com um distúrbio hereditário que afeta o metabolismo dos lipídios e causa os níveis altos de colesterol.

A forma da doença apresentada no relato médico, com os nódulos aparecendo nas mãos, nos pés e nos cotovelos, é mais rara. Porém, o xantelasma ao redor dos olhos é uma condição mais comum, especialmente em adultos.

O xantelasma não apresenta outros sintomas, mas as lesões podem crescer se não forem tratadas por um médico dermatologista. Segundo a SBD, algumas alternativas de tratamento são a cirurgia da pele para remoção dos depósitos e técnicas destrutivas, usando ácidos, laser ou eletrocoagulação.

