Xantopsia: o que é, sintomas, causas e tratamento

A xantopsia é um distúrbio que leva o paciente a ter uma percepção alterada das cores, geralmente as enxergando com uma tonalidade amarela. O diagnóstico é conhecido devido às especulações de que o pintor Van Gogh teria a preferência pela cor amarela em suas obras após ter desenvolvido xantopsia.

O que é xantopsia?

Segundo informações da Rede D’Or, xantopsia é um distúrbio visual que leva a mudanças na percepção da cor dos objetos. Geralmente, eles são vistos com uma tonalidade amarela.

Quais são as causas da xantopsia?

A xantopsia é associada a diversas causas. Entre elas, a icterícia, condição em que a pele fica amarelada devido ao excesso de certos pigmentos no sangue ou problemas no fígado. Pode ser ainda ligada a determinados medicamentos e a alterações oculares, como catarata e problemas na retina.

O distúrbio também foi vinculado na literatura científica a uma intoxicação pela planta dedaleira (Digitalis purpurea), que era utilizada antigamente no tratamento de crises maníaco-depressivas.

É por ter feito uso da dedaleira, inclusive, que se especula a possibilidade de Van Gogh ter sofrido com xantopsia – já que a obra do pintor exibia uma predileção clara pela cor amarela.

No entanto, um trabalho de pesquisadores da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, publicado em 1991 na revista científica Eye, do grupo Nature, analisou o tema e afirmou que o artista provavelmente não sofria com o distúrbio.

Os cientistas escreveram que “em contraste com os insultos químicos ou físicos que modificam a percepção, a preferência artística é a melhor hipótese de trabalho para explicar a dominância do amarelo na sua paleta”.

Quais os sintomas da Xantopsia?

O sintoma da xantopsia é enxergar as cores dos objetos com o tom amarelo.

Como é o tratamento da Xantopsia?

De acordo com a Rede D’Or, primeiro o diagnóstico deve ser feito por um profissional, geralmente o oftalmologista. Em seguida, busca-se identificar qual é a causa da alteração visual e atua-se para tratá-la. Logo, não existe um tratamento padrão para a xantopsia. Em muitos casos, é algo temporário, sem a necessidade de intervenção.

