A- A+

saúde Xarope, vitamina C, cúrcuma: Anvisa proíbe 5 produtos irregulares no país; veja quais Produtos não estavam regularizados ou não atenderam às especificações impostas pelo órgão sanitário

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) suspendeu cinco produtos irregulares no país, entre eles medicamentos e um ingrediente alimentar, em publicação no Diário Oficial da União (DOU), na última sexta-feira.

Todos os lotes do Xarope da Vovó/Xarope da Vovó Isabel tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos no Brasil. A autarquia explica que o fabricante do produto é desconhecido, e que o xarope estava sendo anunciado e vendido sem registro, notificação ou cadastro.

A agência também suspendeu todos os lotes de três produtos que seriam da empresa Grupo Nutra Nutri Ltda.: Colágeno + Vitamina C, L-Treonato de Magnésio e Espinheira Santa. “Nesse caso, também foram verificados a propaganda, o anúncio de venda e a comercialização dos produtos, todos eles sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa”, diz em nota.

Além disso, a empresa não possui autorização de funcionamento para fabricação de medicamentos, que “é um requisito obrigatório para qualquer laboratório farmacêutico”, complementa.

No entanto, em nota, o Grupo Nutra Nutri alega que seu nome e CNPJ estariam sendo usados "indevidamente em alguns produtos sem registro", ou seja, que a empresa não é a responsável pela venda dos itens citados.

O grupo afirmou que seus advogados já iniciaram uma ação para localizar quem estaria usando os dados da empresa e que entrou em contato com a Anvisa para explicar a situação.

Por fim, o órgão sanitário também suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso e determinou o recolhimento de todos os lotes do Curcumyn Long (Extrato De Cúrcuma Longa 95%), fabricado pela empresa Akron Pharma Ltda.

Nesse caso, explica a Anvisa, foi realizada uma inspeção que identificou que o produto “não atende às especificações referenciadas na legislação quanto à forma de obtenção”.

Em nota, a empresa afirma que a medida é de caráter cautelar e que "não há qualquer conclusão definitiva acerca da não conformidade ou sobre risco à saúde dos consumidores". Além disso, que "está reunindo os documentos técnicos e elementos probatórios que demonstram a conformidade, integridade e segurança de seu produto".

A Akron Pharma afirma ainda que, caso seja "identificada qualquer irregularidade de ordem formal", a empresa tomará "as providências necessárias para sua pronta e integral correção, em estrita observância às exigências legais e com total transparência perante os órgãos de fiscalização e o público consumidor".

Enquanto isso, para informações adicionais e orientações sobre os procedimentos de recolhimento, foi disponibilizado o e-mail [email protected] .

Veja também