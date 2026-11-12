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CORONAVÍRUS XFG: tudo sobre a variante da Covid-19 que predomina no Brasil em meio a alta de casos Versão da Ômicron é a mais prevalente no país e no mundo desde junho do ano passado

Em meio à alta nos casos de Covid-19, a versão do vírus Sars-CoV-2, causador da doença, que predomina no país e no mundo hoje é chamada de XFG. Ela é uma das subvariantes da cepa Ômicron que, desde o fim de 2021, têm se substituído como as principais responsáveis pela infecção pelo planeta.

A XFG foi detectada pela primeira vez ainda em janeiro de 2025. No final de junho daquele ano, ela já era a predominante no mundo após ultrapassar a B.1.8.1, segundo o monitoramento da Organização Mundial da Saúde (OMS). Na última atualização, de 4 de outubro, a subvariante representava 52% de todas as sequências genéticas globais do vírus.



No Brasil, embora tenha sido confirmada oficialmente em julho do ano passado, os dados de vigilância genômica mostram que no mês anterior ela também já era a principal versão do vírus em circulação entre as amostras sequenciadas.

Em determinados momentos, ela chegou a representar quase 100% das amostras sequenciadas. Ao todo neste ano, de acordo com o último informe do Ministério da Saúde sobre o tema, a XFG representa 90% dos 2.199 casos analisados no Brasil.

A XFG é mais grave?

Segundo a avaliação da OMS, não há dados que indiquem uma maior gravidade da Covid-19 provocada pela XFG em relação às versões anteriores do vírus. “As evidências disponíveis sobre a XFG não sugerem riscos adicionais à saúde pública em relação às outras linhagens descendentes da Ômicron que circulam atualmente”, diz o documento.

A subvariante é considerada uma versão “sob monitoramento” do Sars-CoV-2 principalmente pela sua disseminação global. Isso porque ela apresenta várias mutações em sua proteína spike, a que o vírus utiliza para se conectar às células humanas, que a ajudam a escapar dos anticorpos e gerar novos casos.

Estudos iniciais sugerem que, devido a essas alterações, ela consegue infectar com mais facilidade, o que explica o motivo de ela ter substituído as subvariantes anteriores como a predominante. Essa, no entanto, é uma evolução comum entre os vírus e que tem acontecido com as diferentes cepas do Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Ainda assim, a OMS considera que as vacinas atuais e a infecção prévia continuam a oferecer um grau elevado de proteção contra casos graves pela Covid-19 pela XFG, de acordo com a última avaliação do Grupo Técnico Consultivo da OMS sobre a Composição das Vacinas contra a Covid-19. Testes indicarem que as doses permanecem gerando uma resposta imune contra a subvariante.

Alta de casos no Brasil

Segundo o monitoramento do Ministério da Saúde, neste ano, até o último dia 4, foram notificados 118.851 casos de síndrome respiratória causados pela Covid-19 com uma tendência crescente nas últimas seis semanas.

Mais especificamente, a vigilância aponta uma alta nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Um monitoramento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) com testes de laboratórios do país aponta que a positividade, que é a proporção dos exames realizados que têm resultado positivo para Covid-19, também começou a crescer. A subida teve início ainda em agosto, mas saltou de 6,62%, no final de setembro, para 16,66% na semana passada. É a maior taxa desde março de 2025.

Mas, de acordo com o documento do Ministério da Saúde que monitora as infecções respiratórias, esse aumento de positividade “segue uma tendência dos anos anteriores, onde já observávamos uma onda de Covid-19 no segundo semestre”.

Além disso, as infecções permanecem em um patamar considerado de baixo risco pela pasta e menor que o identificado nos anos anteriores. Em 2025, até meados de outubro, eram 367.640 casos de síndrome de Covid-19, contra 115.626 no mesmo período deste ano, uma queda de 68,5%.

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