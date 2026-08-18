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Internacional Xi defende 'independência e autossuficiência' da América Latina em reunião com Noboa na China País restabeleceu a licença de exportação de oito processadores equatorianos de camarão, informou na segunda-feira(17) a Câmara Nacional de Aquicultura do Equador em comunicado

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta terça-feira (18) a “independência e autossuficiência” dos países latino-americanos durante um encontro com seu homólogo equatoriano, Daniel Noboa, em Pequim, informando meios de comunicação estatais.

Noboa iniciou no domingo (16) uma viagem de uma semana à China com uma orientação comercial marcada, mas, no plano político, é um aliado firme na América Latina do presidente americano, Donald Trump.

Xi disse a Noboa que os países latino-americanos deveriam poder defender a "independência e a autossuficiência" durante sua reunião no suntuoso Grande Salão do Povo. Além disso, defendeu que se realize “cooperação externa com base em seus próprios interesses nacionais”.

“A China sustenta de forma consistente que não se deve minar o status da América Latina e do Caribe como uma zona de paz, nem interrompe o caminho de desenvolvimento e revitalização dos países da região”, declarou Xi, citado pela agência oficial de notícias Xinhua.

“Não se deve interferir no seu direito de escolher parceiros de maneira independente”, acrescentou o presidente chinês, que incentivou Pequim e Quito a “consolidar a confiança política mútua” e ampliar a cooperação em energia, mineração, infraestrutura e finanças.

A China restabeleceu a licença de exportação de oito processadores equatorianos de camarão, informou na segunda-feira(17) a Câmara Nacional de Aquicultura do Equador em comunicado. Várias destas resíduos foram perdidas com autorização sanitária para venda na China em 2025 e 2026.

O camarão é um dos principais produtos de exportação do Equador, depois do petróleo, e a China é um dos seus principais parceiros comerciais.

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