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Internacional Xi defende mais abertura da Ásia e promete reduzir tarifas, durante Apec; Putin mira sanções Líder chinês disse ainda que Pequim pretende se apresentar como vetor de previsibilidade econômica e compartilhar oportunidades de desenvolvimento com outros países

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quarta-feira, 18, que a Ásia-Pacífico precisa avançar em comércio mais aberto e crescimento mais equitativo para manter "estabilidade e dinamismo", em discurso a executivos no CEO Summit da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), em Shenzhen. Sem citar diretamente os EUA, a mensagem ocorre em meio às tensões comerciais e tecnológicas com Washington e à chegada do presidente americano Donald Trump à cúpula.

"A China não apenas reduzirá tarifas e ampliará o acesso ao mercado, como também irá um passo além. Faremos reformas em áreas difíceis como regras, regulação e padrões" afirmou Xi ao reiterar promessas de melhorar condições para investidores globais.

O líder chinês disse ainda que Pequim pretende se apresentar como vetor de previsibilidade econômica e compartilhar oportunidades de desenvolvimento com outros países. Na visão dele, o país tem trazido "estabilidade" ao crescimento econômico global e ao comércio internacional.

Putin ataca sanções por guerra na Ucrânia

Em sua primeira aparição presencial em reunião de líderes da Apec desde 2017, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, atacou sanções e barreiras comerciais adotadas após a invasão da Ucrânia em 2022. O líder russo classificou as medidas como "instrumentos de dominância econômica" que já teriam "ultrapassado sua utilidade e perdido em grande parte o efeito intimidatório".

Putin afirmou que a Ásia-Pacífico é estratégica para Moscou e que mais da metade do comércio total russo já ocorre com a região. Ele também disse que a Rússia apresentou candidatura para presidir a Apec, grupo que reúne 60% da atividade econômica global e metade do comércio mundial, em 2035.

Os discursos de Putin e Xi Jinping ocorreram na véspera do encontro de líderes do bloco. Na quinta, 19, os presidentes da Rússia e da China também terão uma reunião trilateral inédita com o americano Donald Trump. Fonte: Associated Press.

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