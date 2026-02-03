Ter, 03 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Xi defende mundo multipolar "ordenado"

Declaração foi feita durante uma reunião em Pequim com seu homólogo uruguaio, Yamandú Orsi

Reportar Erro
Xi Jinping, presidente da ChinaXi Jinping, presidente da China - Foto: Florence Lo / AFP

O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu nesta terça-feira (3) um "mundo multipolar justo e ordenado" diante do "assédio unilateral", durante uma reunião em Pequim com seu homólogo uruguaio, Yamandú Orsi.

O presidente do Uruguai segue os passos de uma série de líderes internacionais que visitaram a China nos últimos meses com o objetivo de reforçar os laços com a segunda maior economia do mundo, uma tentativa de evitar as imprevisíveis políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"A situação internacional está repleta de turbulências entrelaçadas e o assédio unilateral está se intensificando", declarou Xi em uma aparente referência a Washington durante o encontro com Orsi no Grande Salão do Povo, segundo o canal estatal CCTV.

A China "está disposta a fortalecer a solidariedade e a cooperação com o Uruguai no Sul Global, promover conjuntamente um mundo multipolar justo e ordenado e uma globalização econômica inclusiva", afirmou.

Leia também

• Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é "muito perigoso" e amplia alerta ao Canadá

• OMC decide a favor da China em disputa com EUA sobre subsídios para energias renováveis

• Keir Starmer destaca 'avanços' com a China após reunir-se com Xi em Pequim

Pequim, acrescentou Xi, "apoia os países da América Latina e do Caribe na defesa de sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento".

A China foi um dos países que expressaram oposição à operação militar americana que levou à derrubada do presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado próximo de Pequim atualmente detido em Nova York sob a acusação de narcotráfico.

Orsi e Xi assinaram acordos nas áreas de ciência, tecnologia, cooperação ambiental, entre outras.

A China é o principal parceiro comercial do Uruguai, seu maior destino de exportação e um comprador crucial de produtos agrícolas como soja e carne bovina.

Xi disse que os dois países pretendem explorar a cooperação em campos emergentes como tecnologia verde, economia digital e inteligência artificial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter